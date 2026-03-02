Все рецепты
Вкуснее, чем красная икра: полезная и очень легкая закуска из сельди за 2 минуты
Сельдь – очень полезная и вкусная рыба, которая является источником омега-3 жирныз кислот. В ней также есть витамины D, A, E, B12 и минералами (йодселенфосфор). Специалисты утверждают, что регулярное употребление укрепляет сердце и сосудыулучшает работу мозгаподдерживает иммунитет и здоровье костей. Низкая калорийность (около 160 ккал/100 г) делает ее полезной при диетах.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной и полезной намазки из сельди, с сыром и луком.
Ингредиенты:
- сельдь
- сыр плавленный
- лук
- вареные яйца
Способ приготовления:
1. Мелко нарежьте сельдь, яйца вареные и сыр натрите.
2. Добавьте порезанный мелко лук.
Подавайте с гренками!
