Вкуснее, чем красная икра: полезная и очень легкая закуска из сельди за 2 минуты

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
3,1 т.


Сельдь – очень полезная и вкусная рыба, которая является источником омега-3 жирныз кислот. В ней также есть витамины D, A, E, B12 и минералами (йодселенфосфор). Специалисты утверждают, что регулярное употребление укрепляет сердце и сосудыулучшает работу мозгаподдерживает иммунитет и здоровье костей. Низкая калорийность (около 160 ккал/100 г) делает ее полезной при диетах.



Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной и полезной намазки из сельди, с сыром и луком.

Ингредиенты:

  • сельдь
  • сыр плавленный
  • лук
  • вареные яйца

Способ приготовления:

1. Мелко нарежьте сельдь, яйца вареные и сыр натрите.



2. Добавьте порезанный мелко лук.



Подавайте с гренками!



