Вкуснее, чем красная икра: полезная закуска из сельди для праздничного стола

Рецепт закуски

Сельдь – очень вкусный и ценный продукт, который может быть основой для салатов, закусок. Еще сельдь можно самостоятельно солить, для этого нужно сделать горячий маринад со специями – перцем и лавровыми листьями. 

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и полезной намазки из сельди, с плавленным сыром и морковью. 

Ингредиенты:

  • сельдь 2 маленьких
  • морковь вареная 1 шт
  • сырки плавленые 2 шт
  • масло 100 г

Способ приготовления: 

1. Сельдь почистите и порежьте мелким кубиком, морковь, масло и сыр натрите, перемешайте.

2. Подавайте с хлебом. 

