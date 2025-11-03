Сельдь – очень вкусный и ценный продукт, который может быть основой для салатов, закусок. Еще сельдь можно самостоятельно солить, для этого нужно сделать горячий маринад со специями – перцем и лавровыми листьями.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и полезной намазки из сельди, с плавленным сыром и морковью.

Ингредиенты:

сельдь 2 маленьких

морковь вареная 1 шт

сырки плавленые 2 шт

масло 100 г

Способ приготовления:

1. Сельдь почистите и порежьте мелким кубиком, морковь, масло и сыр натрите, перемешайте.

2. Подавайте с хлебом.

