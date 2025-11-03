Все рецепты
Вкуснее, чем красная икра: полезная закуска из сельди для праздничного стола
Сельдь – очень вкусный и ценный продукт, который может быть основой для салатов, закусок. Еще сельдь можно самостоятельно солить, для этого нужно сделать горячий маринад со специями – перцем и лавровыми листьями.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и полезной намазки из сельди, с плавленным сыром и морковью.
Ингредиенты:
- сельдь 2 маленьких
- морковь вареная 1 шт
- сырки плавленые 2 шт
- масло 100 г
Способ приготовления:
1. Сельдь почистите и порежьте мелким кубиком, морковь, масло и сыр натрите, перемешайте.
2. Подавайте с хлебом.
