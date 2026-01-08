Маринованные и квашеные овощи – лучшая зимняя закуска. И ко всему – это еще и очень полезно, особенно, если это квашеная капуста. Стоит отметить, что квасить можно не только белокачанную капусту, но и цветную.

Кулинар Алик Мкртчян поделился в Instagram рецептом очень вкусных маринованных овощей, а именно – цветной капусты с морковью.

Маринад:

Вода 3 л

Соль 3 ст. л.

Сахар 3 ст. л.

Уксус 9% 100 мл

Лавровый лист 3 шт.

Душистый перец горошком черный перец горошком

Чеснок 1 головка

Красный чили 1 стручок

Овощи:

Цветная капуста

Морковь

Способ приготовления:

1. Овощи помойте, морковь почистите и нарежьте кружочками. Цветную капусту разберите на соцветия. Чеснок и перец чили почистите.

2. Маринад: в большой кастрюле вскипятите 3 л воды, добавьте соль, сахар, лавровый лист и перец. Варите 2-3 минуты, затем влейте уксус и снимите с огня.

3. Все овощи переложите в подходящую посуду, это может быть банка или стеклянную емкость, залейте овощи горячим маринадом. Оставьте банку просто на кухне при комнатной температуре на 3 дня.

Готовые овощи храните в холодильнике!

