Вкуснее, чем квашеная: полезная маринованная цветная капуста с чили и морковью по рецепту Алика Мкртчяна
Маринованные и квашеные овощи – лучшая зимняя закуска. И ко всему – это еще и очень полезно, особенно, если это квашеная капуста. Стоит отметить, что квасить можно не только белокачанную капусту, но и цветную.
Кулинар Алик Мкртчян поделился в Instagram рецептом очень вкусных маринованных овощей, а именно – цветной капусты с морковью.
Маринад:
- Вода 3 л
- Соль 3 ст. л.
- Сахар 3 ст. л.
- Уксус 9% 100 мл
- Лавровый лист 3 шт.
- Душистый перец горошком черный перец горошком
- Чеснок 1 головка
- Красный чили 1 стручок
Овощи:
- Цветная капуста
- Морковь
Способ приготовления:
1. Овощи помойте, морковь почистите и нарежьте кружочками. Цветную капусту разберите на соцветия. Чеснок и перец чили почистите.
2. Маринад: в большой кастрюле вскипятите 3 л воды, добавьте соль, сахар, лавровый лист и перец. Варите 2-3 минуты, затем влейте уксус и снимите с огня.
3. Все овощи переложите в подходящую посуду, это может быть банка или стеклянную емкость, залейте овощи горячим маринадом. Оставьте банку просто на кухне при комнатной температуре на 3 дня.
Готовые овощи храните в холодильнике!
