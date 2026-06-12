Вкуснее, чем любое блюдо с фаршем: сочный фаршированный перец по-новому
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Фаршированный перец – одно из самых вкусных и сытных блюд из мясным фаршем. Для того, чтобы начинка была сочной, кулинары советуют добавить к мясу зелень и сырые тертые овощи, например, морковь, лук.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сочных фаршированных перцев, с очень вкусной начинкой.
Ингредиенты:
- перцы 2 шт.
Начинка:
- куриный фарш 400 г
- лук
- морковь
- соль, специи к мясу
- укроп или другая зелень
- томат
- сыр сулугуни или моцарелла
Способ приготовления:
1. Смешайте фарш с порезанными овощами, тертым сыром, морковью и зеленью.
2. Разрежьте перец пополам, нафаршируйте.
3. Готовьте в разогретой до 190 С духовке 20 минут, далее посыпаем сыром и еще готовьте 10 минут.
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