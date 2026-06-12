Фаршированный перец – одно из самых вкусных и сытных блюд из мясным фаршем. Для того, чтобы начинка была сочной, кулинары советуют добавить к мясу зелень и сырые тертые овощи, например, морковь, лук.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сочных фаршированных перцев, с очень вкусной начинкой.

Ингредиенты:

перцы 2 шт.

Начинка:

куриный фарш 400 г

лук

морковь

соль, специи к мясу

укроп или другая зелень

томат

сыр сулугуни или моцарелла

Способ приготовления:

1. Смешайте фарш с порезанными овощами, тертым сыром, морковью и зеленью.

2. Разрежьте перец пополам, нафаршируйте.

3. Готовьте в разогретой до 190 С духовке 20 минут, далее посыпаем сыром и еще готовьте 10 минут.

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