Вкуснее, чем любое блюдо с фаршем: сочный фаршированный перец по-новому

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
240
Вкуснее, чем любое блюдо с фаршем: сочный фаршированный перец по-новому
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Фаршированный перец – одно из самых вкусных и сытных блюд из мясным фаршем. Для того, чтобы начинка была сочной, кулинары советуют добавить к мясу зелень и сырые тертые овощи, например, морковь, лук.

Вкуснее, чем любое блюдо с фаршем: сочный фаршированный перец по-новому

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сочных фаршированных перцев, с очень вкусной начинкой.

Ингредиенты:

  • перцы 2 шт.

Начинка:

  • куриный фарш 400 г
  • лук
  • морковь
  • соль, специи к мясу
  • укроп или другая зелень
  • томат
  • сыр сулугуни или моцарелла

Способ приготовления:

1. Смешайте фарш с порезанными овощами, тертым сыром, морковью и зеленью.

Вкуснее, чем любое блюдо с фаршем: сочный фаршированный перец по-новому

2. Разрежьте перец пополам, нафаршируйте.

Вкуснее, чем любое блюдо с фаршем: сочный фаршированный перец по-новому

3. Готовьте в разогретой до 190 С духовке 20 минут, далее посыпаем сыром и еще готовьте 10 минут.

Вкуснее, чем любое блюдо с фаршем: сочный фаршированный перец по-новому

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