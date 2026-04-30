Вкуснее, чем мясной: хрустящий шашлык из лаваша с фаршем
Шашлык можно готовить не только из мяса, но и просто из печени, рыбы, лаваша. А для начинки в таком случаи можно использовать сыр, мясной фарш.
Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного и сытного шашлыка из лаваша и с сочным фаршем.
Ингредиенты:
- фарш
- лук
- болгарский перец
- петрушка + соль
Способ приготовления:
1. Все перемешать для начинки.
2. Далее на лаваш — равномерно распределяем, скатайте в рулет, порежьте и на шампур.
3. Готовьте до готовности начинки!
