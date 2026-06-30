Цветная капуста – очень простой, но при этом вкусный овощ, который можно готовить в кляре, варить супы, делать закуски, намазки, запеканки, наггетсы. Еще из нее получатся вкусные стейки со специями.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной жареной цветной капусты в кляре за 10 мину.

Ингредиенты:

цветная капуста 1 шт.

яйца 2 шт.

сыр 50-60 г

априкос 1/2 ч.л.

сухари 30 г

Для соуса смешать по вкусу:

сметану

нарезанный укроп

давленный чеснок

соль

Способ приготовления:

1. Вскипятить воду, добавить соль. Выложить разделенную на соцветия цветную капусту и варить 4-5 минут с момента повторного закипания. Вынуть и дать стечь лишней жидкости.

2. Яйца взбить. В отдельную миску выложить мелко натертый твердый сыр, который хорошо плавится. К сыру добавить паприку, сухари и перемешать до однородности.

3. Кусочки капусты сначала обмакивать во взбитом яйце, затем обваливать в панировочной смеси. Выкладывать на застеленный пергаментом противень. Запекать в предварительно разогретой до 180С духовке.

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