Вкуснее, чем мясо: запеченная цветная капуста в кляре для обеда и ужина
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
Цветная капуста – очень простой, но при этом вкусный овощ, который можно готовить в кляре, варить супы, делать закуски, намазки, запеканки, наггетсы. Еще из нее получатся вкусные стейки со специями.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной жареной цветной капусты в кляре за 10 мину.
Ингредиенты:
- цветная капуста 1 шт.
- яйца 2 шт.
- сыр 50-60 г
- априкос 1/2 ч.л.
- сухари 30 г
Для соуса смешать по вкусу:
- сметану
- нарезанный укроп
- давленный чеснок
- соль
Способ приготовления:
1. Вскипятить воду, добавить соль. Выложить разделенную на соцветия цветную капусту и варить 4-5 минут с момента повторного закипания. Вынуть и дать стечь лишней жидкости.
2. Яйца взбить. В отдельную миску выложить мелко натертый твердый сыр, который хорошо плавится. К сыру добавить паприку, сухари и перемешать до однородности.
3. Кусочки капусты сначала обмакивать во взбитом яйце, затем обваливать в панировочной смеси. Выкладывать на застеленный пергаментом противень. Запекать в предварительно разогретой до 180С духовке.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: