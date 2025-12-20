Все рецепты
Вкуснее, чем "Шуба": новогодний салат из свеклы, который понравится всем
Свекла – идеальный овощ для приготовления вкусных салатов, а также закусок. Еще из сырой свеклы можно сделать закуску.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного салата из свеклы, с орешками и черносливом.
Ингредиенты:
- свекла отварная 4 шт.
- грецкие орехи 100 г
- чернослив 100 г
- чеснок 2-3 зуб.
- майонез 2-3 ст. ложки
- соль по вкусу
Способ приготовления:
1. Свеклу отварите, натрите. Орехи порубите, чернослив замочите в кипятке и порежьте.
2. Смешайте майонез с тертым чесноком, заправьте салат и перемешайте.
