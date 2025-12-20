Вкуснее, чем "Шуба": новогодний салат из свеклы, который понравится всем

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,8 т.
Свекла – идеальный овощ для приготовления вкусных салатов, а также закусок. Еще из сырой свеклы можно сделать закуску.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного салата из свеклы, с орешками и черносливом.

Ингредиенты: 

  • свекла отварная 4 шт.
  • грецкие орехи 100 г
  • чернослив 100 г
  • чеснок 2-3 зуб.
  • майонез 2-3 ст. ложки
  • соль по вкусу

Способ приготовления: 

1. Свеклу отварите, натрите. Орехи порубите, чернослив замочите в кипятке и порежьте.

2. Смешайте майонез с тертым чесноком, заправьте салат и перемешайте.

