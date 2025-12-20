Свекла – идеальный овощ для приготовления вкусных салатов, а также закусок. Еще из сырой свеклы можно сделать закуску.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного салата из свеклы, с орешками и черносливом.

Ингредиенты:

свекла отварная 4 шт.

грецкие орехи 100 г

чернослив 100 г

чеснок 2-3 зуб.

майонез 2-3 ст. ложки

соль по вкусу

Способ приготовления:

1. Свеклу отварите, натрите. Орехи порубите, чернослив замочите в кипятке и порежьте.

2. Смешайте майонез с тертым чесноком, заправьте салат и перемешайте.

