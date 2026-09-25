Вкуснее, чем "Шуба": сытный салат "Конотопский" из минимума продуктов

Если вы хотите приготовить вкусный, сытный салат, но очень быстро, идеальной основой будут жареные баклажаны, мясо, например, филе, а также яйца, сыр.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из жареных баклажанов и плавленого сыра.

Ингредиенты:

баклажаны

грибы

лук

вареные яйца

вареная морковь

плавленые сырки

чеснок

соль, перец

майонез

Способ приготовления:

1. Баклажаны нарезаем соломкой, посолим и оставим на 15-20 минут. Затем промываем холодной водой и обжариваем до готовности.

2. Затем нарезаем лук и грибы, обжариваем лук, а когда он будет готов, добавляем грибы и жарим еще минут 5.

3. Далее слой за слоем выкладываем салат. Первый слой – баклажаны (к ним добавляем чеснок и немного майонеза), перчим и смазываем майонезом. Затем лук с грибами, вареную морковь, яйца, каждый слой смазываем майонезом. Последним слоем натираем плавленые сырки.

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