Вкуснее, чем "Шуба": сытный салат "Конотопский" из минимума продуктов
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Если вы хотите приготовить вкусный, сытный салат, но очень быстро, идеальной основой будут жареные баклажаны, мясо, например, филе, а также яйца, сыр.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из жареных баклажанов и плавленого сыра.
Ингредиенты:
- баклажаны
- грибы
- лук
- вареные яйца
- вареная морковь
- плавленые сырки
- чеснок
- соль, перец
- майонез
Способ приготовления:
1. Баклажаны нарезаем соломкой, посолим и оставим на 15-20 минут. Затем промываем холодной водой и обжариваем до готовности.
2. Затем нарезаем лук и грибы, обжариваем лук, а когда он будет готов, добавляем грибы и жарим еще минут 5.
3. Далее слой за слоем выкладываем салат. Первый слой – баклажаны (к ним добавляем чеснок и немного майонеза), перчим и смазываем майонезом. Затем лук с грибами, вареную морковь, яйца, каждый слой смазываем майонезом. Последним слоем натираем плавленые сырки.
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