Зелень, свежие овощи и запеченное филе – лучший набор продуктов для вкусного и сытного салата. Заправить такое блюдо лучше всего оливковым маслом или йогуртом.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из зелени, с филе и сыром.

Ингредиенты:

микс зелени

черри

огурец

филе курицы

1 яйцо

100 г муки

100 г панировочных сухарей

копченая паприка

пармезан

Для заправки:

2 ст.л оливкового масла

1 ч.л горчицы в зернах

лимонный сок

сахар, соль

Способ приготовления:

1. На тарелку выкладываем микс зелени, томаты черри и огурец.

2. Филе курицы делим пополам, солим и обваливаем сначала в муке, а уже потом в яйце и панировочных сухарях (к ним по желанию добавляем паприку и пармезан).

3. На сковородку добавляем масло и хорошо разогреваем, уменьшаем огонь до среднего и обжариваем филе до золотистой корочки с обеих сторон. Перекладываем на бумажное полотенце на несколько минуток и нарезаем, выкладываем на подушку из овощей.

4. Для заправки: соединяем все ингредиенты и заправляем ею салат, сверху натираем немного пармезана.

