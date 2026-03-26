Вкуснее, чем "Цезарь": сытный и легкий салат из овощей, зелени и филе за 10 минут
Зелень, свежие овощи и запеченное филе – лучший набор продуктов для вкусного и сытного салата. Заправить такое блюдо лучше всего оливковым маслом или йогуртом.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из зелени, с филе и сыром.
Ингредиенты:
- микс зелени
- черри
- огурец
- филе курицы
- 1 яйцо
- 100 г муки
- 100 г панировочных сухарей
- копченая паприка
- пармезан
Для заправки:
- 2 ст.л оливкового масла
- 1 ч.л горчицы в зернах
- лимонный сок
- сахар, соль
Способ приготовления:
1. На тарелку выкладываем микс зелени, томаты черри и огурец.
2. Филе курицы делим пополам, солим и обваливаем сначала в муке, а уже потом в яйце и панировочных сухарях (к ним по желанию добавляем паприку и пармезан).
3. На сковородку добавляем масло и хорошо разогреваем, уменьшаем огонь до среднего и обжариваем филе до золотистой корочки с обеих сторон. Перекладываем на бумажное полотенце на несколько минуток и нарезаем, выкладываем на подушку из овощей.
4. Для заправки: соединяем все ингредиенты и заправляем ею салат, сверху натираем немного пармезана.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: