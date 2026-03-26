Вкуснее, чем "Цезарь": сытный и легкий салат из овощей, зелени и филе за 10 минут

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,7 т.
Зелень, свежие овощи и запеченное филе – лучший набор продуктов для вкусного и сытного салата. Заправить такое блюдо лучше всего оливковым маслом или йогуртом.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из зелени, с филе и сыром. 

Ингредиенты: 

  • микс зелени
  • черри
  • огурец
  • филе курицы
  • 1 яйцо
  • 100 г муки
  • 100 г панировочных сухарей
  • копченая паприка
  • пармезан

Для заправки:

  • 2 ст.л оливкового масла
  • 1 ч.л горчицы в зернах
  • лимонный сок
  • сахар, соль

Способ приготовления: 

1. На тарелку выкладываем микс зелени, томаты черри и огурец.

2. Филе курицы делим пополам, солим и обваливаем сначала в муке, а уже потом в яйце и панировочных сухарях (к ним по желанию добавляем паприку и пармезан).

3. На сковородку добавляем масло и хорошо разогреваем, уменьшаем огонь до среднего и обжариваем филе до золотистой корочки с обеих сторон. Перекладываем на бумажное полотенце на несколько минуток и нарезаем, выкладываем на подушку из овощей.

4. Для заправки: соединяем все ингредиенты и заправляем ею салат, сверху натираем немного пармезана.

