Вкуснее, чем винегрет: полезный и вкусный салат из свеклы с горошком и плавленым сыром
Запеченная свекла – отличный овощ для приготовления вкусных и полезных салатов, закусок. Очень важно при приготовлении свеклы запекать ее в фольге.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из свеклы, с горошком и плавленым сыром.
Ингредиенты:
- свекла – 750 г
- горошек – 300 г
- маринованные огурцы – 300 г
- плавленый сырок – 280 г
- специи: перец, соль – по вкусу
- майонез – 5-6 ст.л.
- чеснок – 8-10 зуб.
Способ приготовления:
1. Порезать небольшими кубиками отваренную свеклу, огурцы (жидкость из них слегка отжать), плавленые сырки.
2. Добавить отцеженный горошек, специи, перемешать.
3. В майонез выдавить чеснок, размешать до однородности и добавить к салату. Перемешать и подавать к столу.
