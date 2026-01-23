Запеченная свекла – отличный овощ для приготовления вкусных и полезных салатов, закусок. Очень важно при приготовлении свеклы запекать ее в фольге.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из свеклы, с горошком и плавленым сыром.

Ингредиенты:

свекла – 750 г

горошек – 300 г

маринованные огурцы – 300 г

плавленый сырок – 280 г

специи: перец, соль – по вкусу

майонез – 5-6 ст.л.

чеснок – 8-10 зуб.

Способ приготовления:

1. Порезать небольшими кубиками отваренную свеклу, огурцы (жидкость из них слегка отжать), плавленые сырки.

2. Добавить отцеженный горошек, специи, перемешать.

3. В майонез выдавить чеснок, размешать до однородности и добавить к салату. Перемешать и подавать к столу.

