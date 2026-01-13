Все рецепты
Вкуснее, чем жареные: запеченные деруны с грибным соусом и сыром
Картофельные деруны – сытное блюдо, которое можно готовить хоть каждый день. Для того, чтобы они были золотистыми и хрустящими, кулинары советуют добавлять в тесто тертый лук или луковый сок.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных запеченных дерунов с грибным соусом.
Ингредиенты:
- 700 г картофеля
- 1 лук
- 1 зубчик чеснока
- 1 ст.л. сметаны
- 1 яйцо
- 2 ст.л. муки
- по 1/2 ч.л. соли и черного перца
Грибной соус:
- 1/2 лука, 1 зубчик чеснока, 8-10 шампиньонов, 200 мл сливок от 20%, соль, перец
- 50 г твердого сыра
- зелень, масло для жарки
Способ приготовления:
1. Натрите или перебейте картофель в блендере, добавьте чеснок тертый, яйцо, муку, лук, специи.
2. Пожарьте деруны.
3. Приготовьте грибной соус.
4. Переложите деруны в форму, сверху полейте грибным соусом и запекайте 10 минут в духовке при 200С.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: