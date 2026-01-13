Картофельные деруны – сытное блюдо, которое можно готовить хоть каждый день. Для того, чтобы они были золотистыми и хрустящими, кулинары советуют добавлять в тесто тертый лук или луковый сок.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных запеченных дерунов с грибным соусом.

Ингредиенты:

700 г картофеля

1 лук

1 зубчик чеснока

1 ст.л. сметаны

1 яйцо

2 ст.л. муки

по 1/2 ч.л. соли и черного перца

‍Грибной соус:

1/2 лука, 1 зубчик чеснока, 8-10 шампиньонов, 200 мл сливок от 20%, соль, перец

50 г твердого сыра

зелень, масло для жарки

Способ приготовления:

1. Натрите или перебейте картофель в блендере, добавьте чеснок тертый, яйцо, муку, лук, специи.

2. Пожарьте деруны.

3. Приготовьте грибной соус.

4. Переложите деруны в форму, сверху полейте грибным соусом и запекайте 10 минут в духовке при 200С.

