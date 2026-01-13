Вкуснее, чем жареные: запеченные деруны с грибным соусом и сыром

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
15
Картофельные деруны – сытное блюдо, которое можно готовить хоть каждый день. Для того, чтобы они были золотистыми и хрустящими, кулинары советуют добавлять в тесто тертый лук или луковый сок.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных запеченных дерунов с грибным соусом. 

Ингредиенты:

  • 700 г картофеля
  • 1 лук
  • 1 зубчик чеснока
  • 1 ст.л. сметаны
  • 1 яйцо
  • 2 ст.л. муки
  • по 1/2 ч.л. соли и черного перца

‍Грибной соус:

  • 1/2 лука, 1 зубчик чеснока, 8-10 шампиньонов, 200 мл сливок от 20%, соль, перец
  • 50 г твердого сыра
  • зелень, масло для жарки

Способ приготовления: 

1. Натрите или перебейте картофель в блендере, добавьте чеснок тертый, яйцо, муку, лук, специи.

2. Пожарьте деруны. 

3. Приготовьте грибной соус. 

4. Переложите деруны в форму, сверху полейте грибным соусом и запекайте 10 минут в духовке при 200С.

