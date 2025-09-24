Видео дня
Вкуснее и проще, чем любой торт: легкий десерт из трех ингредиентов и без выпечки
Домашние вкусные десерты не обязательно готовить из теста и выпекать. Прекрасной альтернативой тесту будет печенье, а также птичье молоко, лаваш, желе.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного, легкого десерта из трех ингредиентов и без выпечки.
Ингредиенты:
- сгущенка 1 б
- сливки 33% 400 г
- печенье 200 г
Способ приготовления:
1. Смешайте все ингредиенты вместе.
2. Вылейте в форму, накройте пленкой и поставьте в холодильник.
Подавайте с джемом, орешками, свежими ягодами.
