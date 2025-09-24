Вкуснее и проще, чем любой торт: легкий десерт из трех ингредиентов и без выпечки

Рецепт десерта

Домашние вкусные десерты не обязательно готовить из теста и выпекать. Прекрасной альтернативой тесту будет печенье, а также птичье молоко, лаваш, желе.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного, легкого десерта из трех ингредиентов и без выпечки.

Ингредиенты:

  • сгущенка 1 б
  • сливки 33% 400 г
  • печенье 200 г

Способ приготовления:

1. Смешайте все ингредиенты вместе.

2. Вылейте в форму, накройте пленкой и поставьте в холодильник.

Подавайте с джемом, орешками, свежими ягодами.

