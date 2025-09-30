Видео дня
Вкуснее любого пирога и торта: полезные печенные яблоки с сыром, медом и орешками
Запеченные яблоки – очень полезный и вкусный десерт, который готовится очень просто. Достаточно всего лишь – выбрать яблоки, которые не превратятся в кашу, а также сделать их с начинкой из орехов и меда.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных запеченных яблок, с орехами, сыром и медом.
Ингредиенты:
- яблоки
- сыр
- орехи с медом и сухофруктами
Способ приготовления:
1. Из яблок удалите серединку.
2. Начините их сыром, добавьте орешки с медом.
3. Запекайте яблочки при 180С примерно 20-30 минут, все зависит от яблок (может уйти и 35 если такой сорт).
Совет: можно начинить творогом, но предварительно его перебить в нежный мусс!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: