Вкуснее любого пирога и торта: полезные печенные яблоки с сыром, медом и орешками

Запеченные яблоки – очень полезный и вкусный десерт, который готовится очень просто. Достаточно всего лишь – выбрать яблоки, которые не превратятся в кашу, а также сделать их с начинкой из орехов и меда. 

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных запеченных яблок, с орехами, сыром и медом. 

Ингредиенты: 

  • яблоки
  • сыр
  • орехи с медом и сухофруктами 

Способ приготовления: 

1. Из яблок удалите серединку.

2. Начините их сыром, добавьте орешки с медом. 

3. Запекайте яблочки при 180С примерно 20-30 минут, все зависит от яблок (может уйти и 35 если такой сорт).

Совет: можно начинить творогом, но предварительно его перебить в нежный мусс!

