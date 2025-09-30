Запеченные яблоки – очень полезный и вкусный десерт, который готовится очень просто. Достаточно всего лишь – выбрать яблоки, которые не превратятся в кашу, а также сделать их с начинкой из орехов и меда.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных запеченных яблок, с орехами, сыром и медом.

Ингредиенты:

яблоки

сыр

орехи с медом и сухофруктами

Способ приготовления:

1. Из яблок удалите серединку.

2. Начините их сыром, добавьте орешки с медом.

3. Запекайте яблочки при 180С примерно 20-30 минут, все зависит от яблок (может уйти и 35 если такой сорт).

Совет: можно начинить творогом, но предварительно его перебить в нежный мусс!

