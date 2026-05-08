Домашние десерты можно готовить из теста, а также лаваша, желе, печенья, ягод. Идеальной основой может быть печенье савоярди.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного клубничного рулета-тирамису, который готовится элементарно.

Ингредиенты:

250 мл сливок 33%

250 г маскарпоне

50 г сахарной пудры

100 г клубники

16 шт печенья савоярди

250 мл кофе

Способ приготовления:

1. Холодные сливки взбиваем до стоячих пиков, добавляем сахарную пудру, маскарпоне и перемешиваем до однородной консистенции.

2. Печенье савоярди погружаем в кофе и выкладываем на пищевую пленку.

3. Сверху смазываем кремом (немного оставляем для декора) и посыпаем клубникой. Заворачиваем в рулет и отправляем в холодильник.

После украшаем и подаем!

