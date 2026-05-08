Вкуснее любого торта: клубничный рулет-тирамису с нежным кремом и без выпечки

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
645
Домашние десерты можно готовить из теста, а также лаваша, желе, печенья, ягод. Идеальной основой может быть печенье савоярди.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного клубничного рулета-тирамису, который готовится элементарно.

Ингредиенты: 

  • 250 мл сливок 33%
  • 250 г маскарпоне
  • 50 г сахарной пудры
  • 100 г клубники
  • 16 шт печенья савоярди
  • 250 мл кофе

Способ приготовления: 

1. Холодные сливки взбиваем до стоячих пиков, добавляем сахарную пудру, маскарпоне и перемешиваем до однородной консистенции.

2. Печенье савоярди погружаем в кофе и выкладываем на пищевую пленку.

3. Сверху смазываем кремом (немного оставляем для декора) и посыпаем клубникой. Заворачиваем в рулет и отправляем в холодильник.

После украшаем и подаем!

