Вкуснее любого торта: клубничный рулет-тирамису с нежным кремом и без выпечки
Домашние десерты можно готовить из теста, а также лаваша, желе, печенья, ягод. Идеальной основой может быть печенье савоярди.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного клубничного рулета-тирамису, который готовится элементарно.
Ингредиенты:
- 250 мл сливок 33%
- 250 г маскарпоне
- 50 г сахарной пудры
- 100 г клубники
- 16 шт печенья савоярди
- 250 мл кофе
Способ приготовления:
1. Холодные сливки взбиваем до стоячих пиков, добавляем сахарную пудру, маскарпоне и перемешиваем до однородной консистенции.
2. Печенье савоярди погружаем в кофе и выкладываем на пищевую пленку.
3. Сверху смазываем кремом (немного оставляем для декора) и посыпаем клубникой. Заворачиваем в рулет и отправляем в холодильник.
После украшаем и подаем!
