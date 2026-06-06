Если вы хотите быстро приготовить вкусный, легкий десерт без выпечки, идеальной основой будет печенье, а также желе, сметана, птичье молоко, лаваш.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного рулета из печенья, с клубникой и нежным кремом.

Ингредиенты:

100 г затяжного печенья с какао

100 г затяжного печенья с ароматом масла

100 мл молока

Для крема:

150 г сливочного сыра

150 г 33% сливок

2 ст.л сахарной пудры

клубника

ваниль

Способ приготовления:

1. Для крема: сливочный сыр сочетаем с сахарной пудрой, холодные жирные сливки взбиваем до стоячих пиков и лопаткой соединяем со сливочным сыром.

2. Берем печенье и окунаем в молоко, выкладываем на пищевую пленку, смазываем кремом, посыпаем мелко нарезанной клубникой и закручиваем в рулет.

3. Отправляем в холодильник на 1-2 часа.

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