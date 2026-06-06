Вкуснее любого торта: нежный рулет из печенья с вкусным кремом и клубникой
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Если вы хотите быстро приготовить вкусный, легкий десерт без выпечки, идеальной основой будет печенье, а также желе, сметана, птичье молоко, лаваш.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного рулета из печенья, с клубникой и нежным кремом.
Ингредиенты:
- 100 г затяжного печенья с какао
- 100 г затяжного печенья с ароматом масла
- 100 мл молока
Для крема:
- 150 г сливочного сыра
- 150 г 33% сливок
- 2 ст.л сахарной пудры
- клубника
- ваниль
Способ приготовления:
1. Для крема: сливочный сыр сочетаем с сахарной пудрой, холодные жирные сливки взбиваем до стоячих пиков и лопаткой соединяем со сливочным сыром.
2. Берем печенье и окунаем в молоко, выкладываем на пищевую пленку, смазываем кремом, посыпаем мелко нарезанной клубникой и закручиваем в рулет.
3. Отправляем в холодильник на 1-2 часа.
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