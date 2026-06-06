Вкуснее любого торта: нежный рулет из печенья с вкусным кремом и клубникой

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,5 т.
Вкуснее любого торта: нежный рулет из печенья с вкусным кремом и клубникой
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Если вы хотите быстро приготовить вкусный, легкий десерт без выпечки, идеальной основой будет печенье, а также желе, сметана, птичье молоко, лаваш. 

Вкуснее любого торта: нежный рулет из печенья с вкусным кремом и клубникой

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного рулета из печенья, с клубникой и нежным кремом. 

Ингредиенты: 

  • 100 г затяжного печенья с какао
  • 100 г затяжного печенья с ароматом масла
  • 100 мл молока

Для крема:

  • 150 г сливочного сыра
  • 150 г 33% сливок
  • 2 ст.л сахарной пудры
  • клубника
  • ваниль

Способ приготовления: 

1. Для крема: сливочный сыр сочетаем с сахарной пудрой, холодные жирные сливки взбиваем до стоячих пиков и лопаткой соединяем со сливочным сыром.

Вкуснее любого торта: нежный рулет из печенья с вкусным кремом и клубникой

2. Берем печенье и окунаем в молоко, выкладываем на пищевую пленку, смазываем кремом, посыпаем мелко нарезанной клубникой и закручиваем в рулет.

Вкуснее любого торта: нежный рулет из печенья с вкусным кремом и клубникой

3. Отправляем в холодильник на 1-2 часа.

Вкуснее любого торта: нежный рулет из печенья с вкусным кремом и клубникой

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