Вкуснее всего повидло из груш и яблок на зиму: понадобится всего 4 ингредиента
Из таких осенних плодов, как груши и яблоки, получается вкуснейшее домашнее повидло. Его можно использовать для разнообразной выпечки, а также просто есть на хлебе в прикуску с теплым чаем. Такой десерт – это вкус настоящего семейного уюта.
Идея приготовления густого повидла из груш и яблок на зиму опубликована на странице фудблогера с ником yummy food uaa в Instagram. Вам понадобится всего 4 простых и абсолютно натуральных компонента.
Ингредиенты:
- груши – 1 кг.
- яблоки – 0.5 кг.
- сахар – 200-300 г
- лимонная кислота – щепотка
Способ приготовления:
1. Груши и яблоки почистить от кожуры, семян.
2. Нарезать маленьким кубиком.
3. Переложить в кастрюлю.
4. Добавить сахар и варить до мягкости груши (1-1.5 часа).
5. Добавить лимонную кислоту и проварить еще 5 минут.
6. При необходимости сбить блендером до однородности.
7. Еще раз вскипятить и разлить в стерильные банки, закрутить крышкой.
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