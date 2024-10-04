Из таких осенних плодов, как груши и яблоки, получается вкуснейшее домашнее повидло. Его можно использовать для разнообразной выпечки, а также просто есть на хлебе в прикуску с теплым чаем. Такой десерт – это вкус настоящего семейного уюта.

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Идея приготовления густого повидла из груш и яблок на зиму опубликована на странице фудблогера с ником yummy food uaa в Instagram. Вам понадобится всего 4 простых и абсолютно натуральных компонента.

Ингредиенты:

груши – 1 кг.

яблоки – 0.5 кг.

сахар – 200-300 г

лимонная кислота – щепотка

Способ приготовления:

1. Груши и яблоки почистить от кожуры, семян.

2. Нарезать маленьким кубиком.

3. Переложить в кастрюлю.

4. Добавить сахар и варить до мягкости груши (1-1.5 часа).

5. Добавить лимонную кислоту и проварить еще 5 минут.

6. При необходимости сбить блендером до однородности.

7. Еще раз вскипятить и разлить в стерильные банки, закрутить крышкой.

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