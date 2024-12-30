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Вкусно и быстро: сытная новогодняя закуска из лаваша, с красной рыбой и огурцами
Лаваш – идеальная основа для приготовления вкусных и легких закусок, а также пирогов и вкусных десертов. Еще из нее получится вкусная запеканка и шаурма.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из лаваша, с крем-сыром и красной рыбой.
Ингредиенты:
- Лаваш – 1 шт
- Творожная намазка (100г)
- Огурец – 1 шт
- Красная рыба (слабосоленая) 150-200 г
Способ приготовления:
1. Огурец порезать соломкой. Яйца порезать или натереть на терку. Рыбу тонко порезать.
2. Смажьте лаваш крем-сыром, выложите начинку и сверните в рулет, порежьте.
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