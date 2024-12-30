Лаваш – идеальная основа для приготовления вкусных и легких закусок, а также пирогов и вкусных десертов. Еще из нее получится вкусная запеканка и шаурма.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из лаваша, с крем-сыром и красной рыбой.

Ингредиенты:

Лаваш – 1 шт

Творожная намазка (100г)

Огурец – 1 шт

Красная рыба (слабосоленая) 150-200 г

Способ приготовления:

1. Огурец порезать соломкой. Яйца порезать или натереть на терку. Рыбу тонко порезать.

2. Смажьте лаваш крем-сыром, выложите начинку и сверните в рулет, порежьте.

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