Вкусно и быстро: сытная новогодняя закуска из лаваша, с красной рыбой и огурцами

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
1 минута
1,0 т.
Рецепт рулета

Лаваш – идеальная основа для приготовления вкусных и легких закусок, а также пирогов и вкусных десертов. Еще из нее получится вкусная запеканка и шаурма.

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Вкусная закуска

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из лаваша, с крем-сыром и красной рыбой.

Рецепт закуски

Ингредиенты:

  • Лаваш – 1 шт
  • Творожная намазка (100г)
  • Огурец – 1 шт
  • Красная рыба (слабосоленая) 150-200 г

Способ приготовления:

1. Огурец порезать соломкой. Яйца порезать или натереть на терку. Рыбу тонко порезать.

Начинка для закуски

2. Смажьте лаваш крем-сыром, выложите начинку и сверните в рулет, порежьте.

Готовая закуска

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