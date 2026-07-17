Вкусное банановое мороженое: понадобится всего три ингредиента

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
702
Вкусное банановое мороженое: понадобится всего три ингредиента
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В жаркие дни особенно хочется чего-нибудь холодного, но не всегда есть желание покупать готовые десерты. Домашнее банановое мороженое можно приготовить буквально за несколько минут, если заранее заморозить фрукты. Для этого понадобятся только бананы и ещё несколько простых ингредиентов. Такой десерт получается нежным, ароматным и прекрасно подходит для всей семьи.

Идея приготовления домашнего бананового мороженого опубликована на странице solomiya l в Instagram.

Вкусное банановое мороженое: понадобится всего три ингредиента

Ингредиенты:

  • спелые бананы – 2 шт. (предварительно нарезать кружочками и заморозить)
  • сливки 10-33% – 2-4 ст.л. (можно не добавлять)
  • какао-порошок – 1-2 ч.л. (по желанию)

Способ приготовления:

Вкусное банановое мороженое: понадобится всего три ингредиента

1. Очистите бананы, нарежьте их кружочками и оставьте в морозильной камере как минимум на 3-4 часа или на ночь.

2. Переложите замороженные кусочки бананов в чашу блендера.

Вкусное банановое мороженое: понадобится всего три ингредиента

3. Добавьте сливки. Их количество зависит от того, насколько кремовой вы хотите получить консистенцию.

Вкусное банановое мороженое: понадобится всего три ингредиента

4. По желанию добавьте какао-порошок, чтобы придать шоколадный вкус.

5. Взбейте все ингредиенты до однородной массы. Если мороженое получается слишком густым, добавьте ещё немного сливок.

Вкусное банановое мороженое: понадобится всего три ингредиента

6. Подавайте десерт сразу после приготовления, если вы любите мягкое мороженое. Для более плотной текстуры поместите его в морозильник еще на 30-60 минут.

Вкусное банановое мороженое: понадобится всего три ингредиента

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