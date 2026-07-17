В жаркие дни особенно хочется чего-нибудь холодного, но не всегда есть желание покупать готовые десерты. Домашнее банановое мороженое можно приготовить буквально за несколько минут, если заранее заморозить фрукты. Для этого понадобятся только бананы и ещё несколько простых ингредиентов. Такой десерт получается нежным, ароматным и прекрасно подходит для всей семьи.

Идея приготовления домашнего бананового мороженого опубликована на странице solomiya l в Instagram.

Ингредиенты:

спелые бананы – 2 шт. (предварительно нарезать кружочками и заморозить)

сливки 10-33% – 2-4 ст.л. (можно не добавлять)

какао-порошок – 1-2 ч.л. (по желанию)

Способ приготовления:

1. Очистите бананы, нарежьте их кружочками и оставьте в морозильной камере как минимум на 3-4 часа или на ночь.

2. Переложите замороженные кусочки бананов в чашу блендера.

3. Добавьте сливки. Их количество зависит от того, насколько кремовой вы хотите получить консистенцию.

4. По желанию добавьте какао-порошок, чтобы придать шоколадный вкус.

5. Взбейте все ингредиенты до однородной массы. Если мороженое получается слишком густым, добавьте ещё немного сливок.

6. Подавайте десерт сразу после приготовления, если вы любите мягкое мороженое. Для более плотной текстуры поместите его в морозильник еще на 30-60 минут.

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