Вкусное домашнее мороженое из трех ингредиентов: самый простой и быстрый рецепт

Ирина Мельниченко
Кулинария
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Домашнее мороженое

Домашнее мороженое можно готовить из любых ягод, а также фруктов и просто сливок со сгущенным молоком. Стоит отметить, что для яркого вкуса можно добавить в мороженое орешки, изюм, шоколад. 

Домашнее мороженое

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного домашнее мороженого из консервированных ананасов. 

Рецепт мороженого

Ингредиенты: 

  • Ананасы консервированные без сока – 300 г (можно заменить на фруктовое/ягодное пюре)
  • Сгущенное молоко – 140 г
  • Сливки 33% – 350 г

Способ приготовления:

1. Перебейте консервированные ананасы со сгущеным молоком в блендере до пюре.

Ананасы со сгущенным молоком

2. Взбейте сливки до густого состояния. 

Сливки для мороженого

3. Смешайте все, переложите в форму и оправьте в морозилку на 3-4 часа.

Готовое мороженое

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