Домашнее мороженое можно готовить из любых ягод, а также фруктов и просто сливок со сгущенным молоком. Стоит отметить, что для яркого вкуса можно добавить в мороженое орешки, изюм, шоколад.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного домашнее мороженого из консервированных ананасов.

Ингредиенты:

Ананасы консервированные без сока – 300 г (можно заменить на фруктовое/ягодное пюре)

Сгущенное молоко – 140 г

Сливки 33% – 350 г

Способ приготовления:

1. Перебейте консервированные ананасы со сгущеным молоком в блендере до пюре.

2. Взбейте сливки до густого состояния.

3. Смешайте все, переложите в форму и оправьте в морозилку на 3-4 часа.

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