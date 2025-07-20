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Вкусное домашнее мороженое из трех ингредиентов: самый простой и быстрый рецепт
Домашнее мороженое можно готовить из любых ягод, а также фруктов и просто сливок со сгущенным молоком. Стоит отметить, что для яркого вкуса можно добавить в мороженое орешки, изюм, шоколад.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного домашнее мороженого из консервированных ананасов.
Ингредиенты:
- Ананасы консервированные без сока – 300 г (можно заменить на фруктовое/ягодное пюре)
- Сгущенное молоко – 140 г
- Сливки 33% – 350 г
Способ приготовления:
1. Перебейте консервированные ананасы со сгущеным молоком в блендере до пюре.
2. Взбейте сливки до густого состояния.
3. Смешайте все, переложите в форму и оправьте в морозилку на 3-4 часа.
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