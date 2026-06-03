Вкусное кабачковое рагу: делимся рецептом полезного летнего блюда

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
546
Вкусное кабачковое рагу: делимся рецептом полезного летнего блюда
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

Овощное рагу – идеальное блюдо для летнего обеда и ужина. Готовить его можно из разных овощей, а особенно вкусно будет из кабачков. Для нежного вкуса добавьте сливки, крем-сыр.

Вкусное кабачковое рагу: делимся рецептом полезного летнего блюда

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного рагу из кабачков, со сливками и чесноком.

Ингредиенты:

  • кабачок – 3 шт.
  • масло гхи – 1 ст.л.
  • лук – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • перец – 1 шт.
  • чеснок – 4 зуб.
  • помидоры – 6 шт.
  • специи: соль, молотый перец, хмели-сунели – по вкусу
  • лавровый лист
  • зелень

Для заливки:

  • сметана – 200 г
  • молоко – 150 мл
  • мука – 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. Кабачки помыть, порезать полукольцами и обжарить с двух сторон на сухой сковороде до румянца.

Вкусное кабачковое рагу: делимся рецептом полезного летнего блюда

2. На другой сковородке растопить масло, выложить мелко порезанный лук и обжарить несколько минут. Добавить порезанные: морковь полукольцами, перец кубиком, чеснок мелко. Жарить помешивая 5 минут. Выложить порезанные кубиком помидоры, пожаренные кабачки, перемешать. Накрыть крышкой и тушить на небольшом огне, время от времени помешивая, 10 минут. Добавить специи, лавровый лист, перемешать. Тушить вместе несколько минут.

Вкусное кабачковое рагу: делимся рецептом полезного летнего блюда

3. К сметане добавить молоко, муку, хорошо перемешать и залить этой смесью овощи. Тушить вместе, время от времени помешивая, 10-15 минут. Добавить мелко порубленную зелень, перемешать.

Вкусное кабачковое рагу: делимся рецептом полезного летнего блюда

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинапродуктырецепт
Редакционная политика

Сейчас мы готовим

Все рецепты