Вкусное кабачковое рагу с крем-сыром и зеленью: делимся рецептом идеального блюда для обеда и ужина

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
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Вкусное кабачковое рагу с крем-сыром и зеленью: делимся рецептом идеального блюда для обеда и ужина
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Кабачки – лучшие летние овощи для приготовления вкусных, легких блюд в виде закусок, супов, а также соусов. Еще их можно мариновать, тушить, жарить.

Вкусное кабачковое рагу с крем-сыром и зеленью: делимся рецептом идеального блюда для обеда и ужина

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного рагу из кабачков, с помидорами и крем-сыром. 

Ингредиенты:

  • кабачки 2-3 шт. (700 г)
  • болгарский перец 1 шт.
  • помидоры  2 шт. (средние)
  • лук 1 шт. (крупный)
  • чеснок 2-3 зуб. 
  • крем-сыр (сливочный сыр) 175 г
  • горячая вода 120 мл
  • соль 1 ч.л. (без горки)
  • специи 1-2 ч. л.
  • свежая зелень 

Способ приготовления:

1. Все овощи нарежьте кубиком, обжарьте.

Вкусное кабачковое рагу с крем-сыром и зеленью: делимся рецептом идеального блюда для обеда и ужина

2. Добавьте крем-сыр, воду, специи и тушите под крышкой. 

Вкусное кабачковое рагу с крем-сыром и зеленью: делимся рецептом идеального блюда для обеда и ужина

Перед подачей добавьте зелень!

Вкусное кабачковое рагу с крем-сыром и зеленью: делимся рецептом идеального блюда для обеда и ужина

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