Вкусное кабачковое рагу с крем-сыром и зеленью: делимся рецептом идеального блюда для обеда и ужина
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Кабачки – лучшие летние овощи для приготовления вкусных, легких блюд в виде закусок, супов, а также соусов. Еще их можно мариновать, тушить, жарить.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного рагу из кабачков, с помидорами и крем-сыром.
Ингредиенты:
- кабачки 2-3 шт. (700 г)
- болгарский перец 1 шт.
- помидоры 2 шт. (средние)
- лук 1 шт. (крупный)
- чеснок 2-3 зуб.
- крем-сыр (сливочный сыр) 175 г
- горячая вода 120 мл
- соль 1 ч.л. (без горки)
- специи 1-2 ч. л.
- свежая зелень
Способ приготовления:
1. Все овощи нарежьте кубиком, обжарьте.
2. Добавьте крем-сыр, воду, специи и тушите под крышкой.
Перед подачей добавьте зелень!
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