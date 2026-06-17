Кабачки – лучшие летние овощи для приготовления вкусных, легких блюд в виде закусок, супов, а также соусов. Еще их можно мариновать, тушить, жарить.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного рагу из кабачков, с помидорами и крем-сыром.

Ингредиенты:

кабачки 2-3 шт. (700 г)

болгарский перец 1 шт.

помидоры 2 шт. (средние)

лук 1 шт. (крупный)

чеснок 2-3 зуб.

крем-сыр (сливочный сыр) 175 г

горячая вода 120 мл

соль 1 ч.л. (без горки)

специи 1-2 ч. л.

свежая зелень

Способ приготовления:

1. Все овощи нарежьте кубиком, обжарьте.

2. Добавьте крем-сыр, воду, специи и тушите под крышкой.

Перед подачей добавьте зелень!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами