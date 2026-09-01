Вкусное овощное "Ассорти" на зиму: делимся рецептом домашней закуски

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
843
Рецепт ассорти на зиму
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Овощное ассорти на зиму – идеальная, вкусная закуска, которая ко всему и готовится очень просто и быстро. Для этой закуски подойдут любые овощи, даже грибы.

Как вкусно законсервировать овощи на зиму

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного, полезного овощного ассорти на зиму.

Ингредиенты:

  • 1 кг огурцов
  • 1 кг помидоров
  • три больших болгарских перца
  • две крупные луковицы
  • головка чеснока
  • столовая ложка соли
  • три столовые ложки сахара
  • четыре столовые ложки подсолнечного масла
  • столовая ложка уксуса
  • пучок зелени
  • два лавровых листа

Способ приготовления:

1. Все овощи тщательно промойте под проточной водой, нарежьте.

2. Положите в нее нарезанные кубиками помидоры, полукольца лука и соломку перцев. Добавьте соль, сахар, лавровый лист и любые специи (хорошо подойдут душистый перец и кориандр). Поставьте смесь на плиту и готовьте около двадцати минут после закипания на слабом огне.

Овощи для блюда

3. Разложите овощной салат по чистым банкам. Затем поставьте банки в широкую кастрюлю с полотенцем на дне. Залейте водой до плечиков и оставьте на небольшом огне на пятнадцать минут.

Приготовление закуски

Закрутите банки крышками и переставьте в место для постоянного хранения.

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