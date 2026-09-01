Вкусное овощное "Ассорти" на зиму: делимся рецептом домашней закуски

Овощное ассорти на зиму – идеальная, вкусная закуска, которая ко всему и готовится очень просто и быстро. Для этой закуски подойдут любые овощи, даже грибы.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного, полезного овощного ассорти на зиму.

Ингредиенты:

1 кг огурцов

1 кг помидоров

три больших болгарских перца

две крупные луковицы

головка чеснока

столовая ложка соли

три столовые ложки сахара

четыре столовые ложки подсолнечного масла

столовая ложка уксуса

пучок зелени

два лавровых листа

Способ приготовления:

1. Все овощи тщательно промойте под проточной водой, нарежьте.

2. Положите в нее нарезанные кубиками помидоры, полукольца лука и соломку перцев. Добавьте соль, сахар, лавровый лист и любые специи (хорошо подойдут душистый перец и кориандр). Поставьте смесь на плиту и готовьте около двадцати минут после закипания на слабом огне.

3. Разложите овощной салат по чистым банкам. Затем поставьте банки в широкую кастрюлю с полотенцем на дне. Залейте водой до плечиков и оставьте на небольшом огне на пятнадцать минут.

Закрутите банки крышками и переставьте в место для постоянного хранения.

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