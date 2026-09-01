Вкусное овощное "Ассорти" на зиму: делимся рецептом домашней закуски
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Овощное ассорти на зиму – идеальная, вкусная закуска, которая ко всему и готовится очень просто и быстро. Для этой закуски подойдут любые овощи, даже грибы.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного, полезного овощного ассорти на зиму.
Ингредиенты:
- 1 кг огурцов
- 1 кг помидоров
- три больших болгарских перца
- две крупные луковицы
- головка чеснока
- столовая ложка соли
- три столовые ложки сахара
- четыре столовые ложки подсолнечного масла
- столовая ложка уксуса
- пучок зелени
- два лавровых листа
Способ приготовления:
1. Все овощи тщательно промойте под проточной водой, нарежьте.
2. Положите в нее нарезанные кубиками помидоры, полукольца лука и соломку перцев. Добавьте соль, сахар, лавровый лист и любые специи (хорошо подойдут душистый перец и кориандр). Поставьте смесь на плиту и готовьте около двадцати минут после закипания на слабом огне.
3. Разложите овощной салат по чистым банкам. Затем поставьте банки в широкую кастрюлю с полотенцем на дне. Залейте водой до плечиков и оставьте на небольшом огне на пятнадцать минут.
Закрутите банки крышками и переставьте в место для постоянного хранения.
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