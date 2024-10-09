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Вкусные бутерброды с сельдью и необычной намазкой: готовятся 3 минуты
Сельдь – очень полезная и вкусная рыба, которую можно использовать для приготовления вкусных бутербродов, а также салатов и закусок. Еще из нее получится самый вкусный форшмак.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных бутербродов с сельдью и вкусной намазкой из яиц.
Ингредиенты:
- сельдь
- вареные яйца
- майонез
- плавленный сыр
- соль, перец, чеснок
- лимон
- зелень
Способ приготовления:
1. Вареные яйца разомните, добавьте майонез, тертый плавленный сыр, соль, перец, тертый чеснок.
2. Намажьте на хлеб, сверху выложите кусочки сельди и лимон.
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