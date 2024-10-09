Вкусные бутерброды с сельдью и необычной намазкой: готовятся 3 минуты

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт блюда

Сельдь – очень полезная и вкусная рыба, которую можно использовать для приготовления вкусных бутербродов, а также салатов и закусок. Еще из нее получится самый вкусный форшмак.

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Бутерброды с сельдью

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных бутербродов с сельдью и вкусной намазкой из яиц.

Ингредиенты:

  • сельдь
  • вареные яйца
  • майонез
  • плавленный сыр
  • соль, перец, чеснок
  • лимон
  • зелень

Способ приготовления:

1. Вареные яйца разомните, добавьте майонез, тертый плавленный сыр, соль, перец, тертый чеснок.

Намазка из яиц

2. Намажьте на хлеб, сверху выложите кусочки сельди и лимон.

Готовые бутерброды

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