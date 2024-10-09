Сельдь – очень полезная и вкусная рыба, которую можно использовать для приготовления вкусных бутербродов, а также салатов и закусок. Еще из нее получится самый вкусный форшмак.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных бутербродов с сельдью и вкусной намазкой из яиц.

Ингредиенты:

сельдь

вареные яйца

майонез

плавленный сыр

соль, перец, чеснок

лимон

зелень

Способ приготовления:

1. Вареные яйца разомните, добавьте майонез, тертый плавленный сыр, соль, перец, тертый чеснок.

2. Намажьте на хлеб, сверху выложите кусочки сельди и лимон.

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