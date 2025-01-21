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Вкусные бутерброды с сельдью: рецепт закуски за 10 минут
Сельдь – не только бюджетный, но и очень вкусный и полезный продукт, который может быть основой для салатов, закусок. Еще сельдь можно самостоятельно солить.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных бутербродов с сельдью и вкусной намазкой.
Ингредиенты:
- сельдь филе – 1 шт.
- черный хлеб – 5 кусочков
- французская горчица в зернах
Намазка:
- яйца вареные вкрутую – 4 шт.
- зеленый лук – 4-5 шт.
- соль, перец черный молотый по вкусу (селедка, майонез, горчица уже имеют вкус)
- майонез – 2-3 ст.л.
Способ приготовления:
1. Вареные яйца нарежьте мелким кубиком, добавляем мелко нарезанный зеленый лук, майонез, все перемешиваем, добавьте соль, перец.
2. Ломтики хлеба разрежьте пополам, немного подсушите с двух сторон на сухой сковороде или в духовке или тостере.
3. Хлеб смажьте яичной намазкой, сверху немного горчицы в зернах и сельдь (целое филе порезать).
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