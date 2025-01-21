Вкусные бутерброды с сельдью: рецепт закуски за 10 минут

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт бутербродов

Сельдь – не только бюджетный, но и очень вкусный и полезный продукт, который может быть основой для салатов, закусок. Еще сельдь можно самостоятельно солить.

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Бутерброды с сельдью

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных бутербродов с сельдью и вкусной намазкой.

Рецепт закуски

Ингредиенты:

  • сельдь филе – 1 шт. 
  • черный хлеб – 5 кусочков
  • французская горчица в зернах

Намазка:

  • яйца вареные вкрутую – 4 шт.
  • зеленый лук – 4-5 шт.
  • соль, перец черный молотый по вкусу (селедка, майонез, горчица уже имеют вкус)
  • майонез – 2-3 ст.л.

Способ приготовления:

1. Вареные яйца нарежьте мелким кубиком, добавляем мелко нарезанный зеленый лук, майонез, все перемешиваем, добавьте соль, перец.

Намазка из яиц

2. Ломтики хлеба разрежьте пополам, немного подсушите с двух сторон на сухой сковороде или в духовке или тостере.

Хлеб для бутербродов

3. Хлеб смажьте яичной намазкой, сверху немного горчицы в зернах и сельдь (целое филе порезать).

Готовые бутерброды

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