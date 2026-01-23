Вкусные домашние налистники с творогом: рассказываем, как правильно готовить

Ирина Мельниченко
Кулинария
2 минуты
Идеальная альтернатива вареникам, запеканкам и пирогам – домашние налистники. Для того, чтобы блюдо было очень вкусным, добавьте в творог ванильный сахар, изюм.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных домашних налистников с творогом. 

Ингредиенты: 

  • молоко – 500 мл
  • вода – 500 мл
  • яйца (маленькие) – 2 шт.
  • мука – 400 г
  • соль – 1 ч.л.
  • сахар – 2 ч.л.
  • масло – 25 мл.

Для начинки:

  • творог – 880 г
  • сметана – 140 г
  • сахар – 150 г
  • ванильный сахар – 1 п.

Способ приготовления: 

1. Тесто: смешать воду и молоко. В емкости, в которой будете делать тесто, венчиком слегка взбить яйца с сахаром и солью. Влить 1/2 смеси молока и воды, перемешать, всыпать муку и вымешать венчиком до однородности. Добавить остальную жидкость, масло, вымешать еще раз и положить в холодильник на 1 час.

2. Пожарьте блинчики до легкого румянца на разогретой сковороде на среднем огне. Когда все блинчики готовы, заворачиваем в них начинку.

3. Для начинки: к творогу добавить сахар, ванильный сахар, сметану и перебить блендером до однородности.

4. Выложить начинку и завернуть блины. Перед подачей поджарить на масле гхи и подавайте.

