Идеальная альтернатива вареникам, запеканкам и пирогам – домашние налистники. Для того, чтобы блюдо было очень вкусным, добавьте в творог ванильный сахар, изюм.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных домашних налистников с творогом.

Ингредиенты:

молоко – 500 мл

вода – 500 мл

яйца (маленькие) – 2 шт.

мука – 400 г

соль – 1 ч.л.

сахар – 2 ч.л.

масло – 25 мл.

Для начинки:

творог – 880 г

сметана – 140 г

сахар – 150 г

ванильный сахар – 1 п.

Способ приготовления:

1. Тесто: смешать воду и молоко. В емкости, в которой будете делать тесто, венчиком слегка взбить яйца с сахаром и солью. Влить 1/2 смеси молока и воды, перемешать, всыпать муку и вымешать венчиком до однородности. Добавить остальную жидкость, масло, вымешать еще раз и положить в холодильник на 1 час.

2. Пожарьте блинчики до легкого румянца на разогретой сковороде на среднем огне. Когда все блинчики готовы, заворачиваем в них начинку.

3. Для начинки: к творогу добавить сахар, ванильный сахар, сметану и перебить блендером до однородности.

4. Выложить начинку и завернуть блины. Перед подачей поджарить на масле гхи и подавайте.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: