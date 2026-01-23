Вкусные домашние налистники с творогом: рассказываем, как правильно готовить
Идеальная альтернатива вареникам, запеканкам и пирогам – домашние налистники. Для того, чтобы блюдо было очень вкусным, добавьте в творог ванильный сахар, изюм.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных домашних налистников с творогом.
Ингредиенты:
- молоко – 500 мл
- вода – 500 мл
- яйца (маленькие) – 2 шт.
- мука – 400 г
- соль – 1 ч.л.
- сахар – 2 ч.л.
- масло – 25 мл.
Для начинки:
- творог – 880 г
- сметана – 140 г
- сахар – 150 г
- ванильный сахар – 1 п.
Способ приготовления:
1. Тесто: смешать воду и молоко. В емкости, в которой будете делать тесто, венчиком слегка взбить яйца с сахаром и солью. Влить 1/2 смеси молока и воды, перемешать, всыпать муку и вымешать венчиком до однородности. Добавить остальную жидкость, масло, вымешать еще раз и положить в холодильник на 1 час.
2. Пожарьте блинчики до легкого румянца на разогретой сковороде на среднем огне. Когда все блинчики готовы, заворачиваем в них начинку.
3. Для начинки: к творогу добавить сахар, ванильный сахар, сметану и перебить блендером до однородности.
4. Выложить начинку и завернуть блины. Перед подачей поджарить на масле гхи и подавайте.
