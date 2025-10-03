Черника – она из самых полезных и вкусных ягод, которую можно использовать для приготовления вкусных вареников, пирогов, пирожков, слоек, варенья.

Видео дня

Блогер поделилась в Facebook рецептом очень вкусных и легких в приготовлении вареников с лесной черникой.

Ингредиенты:

400 г муки

1 ч.л. соды

1/2 ч.л. соли

1/2 ч.л. сахара

100 мл воды

150 мл кефира

200 г черники

1 ст.л. сахара

50 г масла и сметаны для подачи

Способ приготовления:

1. В 400 г просеянной муки добавьте 1 ч.л. соды, 1/2 ч.л. соли и 1/2 ч.л. сахара. Перемешайте. В сухую смесь влейте 100 мл воды и 150 мл кефира. Замешайте эластичное тесто, которое не липнет к рукам. При необходимости добавляйте немного муки. Готовому тесту дайте постоять 15 минут.

2. Вымойте и просушите бумажными полотенцами 200 г черники. Смешайте ее с 1 ст.л. сахара.

3. Готовое тесто раскатайте на посыпанной мукой поверхности толщиной около 0,5 см, с помощью стакана или формы вырежьте кружочки.

4. Выложите в кружочки начинку, примерно неполная 1 ст.л. в один. Залепите вареники, формируя их и сварите.

Подавайте со сметаной!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: