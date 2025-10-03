Вкусные домашние вареники с лесной черникой: делимся рецептом идеального теста
Черника – она из самых полезных и вкусных ягод, которую можно использовать для приготовления вкусных вареников, пирогов, пирожков, слоек, варенья.
Блогер поделилась в Facebook рецептом очень вкусных и легких в приготовлении вареников с лесной черникой.
Ингредиенты:
- 400 г муки
- 1 ч.л. соды
- 1/2 ч.л. соли
- 1/2 ч.л. сахара
- 100 мл воды
- 150 мл кефира
- 200 г черники
- 1 ст.л. сахара
- 50 г масла и сметаны для подачи
Способ приготовления:
1. В 400 г просеянной муки добавьте 1 ч.л. соды, 1/2 ч.л. соли и 1/2 ч.л. сахара. Перемешайте. В сухую смесь влейте 100 мл воды и 150 мл кефира. Замешайте эластичное тесто, которое не липнет к рукам. При необходимости добавляйте немного муки. Готовому тесту дайте постоять 15 минут.
2. Вымойте и просушите бумажными полотенцами 200 г черники. Смешайте ее с 1 ст.л. сахара.
3. Готовое тесто раскатайте на посыпанной мукой поверхности толщиной около 0,5 см, с помощью стакана или формы вырежьте кружочки.
4. Выложите в кружочки начинку, примерно неполная 1 ст.л. в один. Залепите вареники, формируя их и сварите.
Подавайте со сметаной!
