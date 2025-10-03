Вкусные домашние вареники с лесной черникой: делимся рецептом идеального теста

Ирина Мельниченко
Черника – она из самых полезных и вкусных ягод, которую можно использовать для приготовления вкусных вареников, пирогов, пирожков, слоек, варенья. 

Вкусные домашние вареники с лесной черникой: делимся рецептом идеального теста

Блогер поделилась в Facebook рецептом очень вкусных и легких в приготовлении вареников с лесной черникой. 

Вкусные домашние вареники с лесной черникой: делимся рецептом идеального теста

Ингредиенты: 

  • 400 г муки
  • 1 ч.л. соды
  • 1/2 ч.л. соли
  • 1/2 ч.л. сахара
  • 100 мл воды
  • 150 мл кефира
  • 200 г черники
  • 1 ст.л. сахара
  • 50 г масла и сметаны для подачи

Способ приготовления:

1. В 400 г просеянной муки добавьте 1 ч.л. соды, 1/2 ч.л. соли и 1/2 ч.л. сахара. Перемешайте. В сухую смесь влейте 100 мл воды и 150 мл кефира. Замешайте эластичное тесто, которое не липнет к рукам. При необходимости добавляйте немного муки. Готовому тесту дайте постоять 15 минут. 

Вкусные домашние вареники с лесной черникой: делимся рецептом идеального теста

2. Вымойте и просушите бумажными полотенцами 200 г черники. Смешайте ее с 1 ст.л. сахара.

Вкусные домашние вареники с лесной черникой: делимся рецептом идеального теста

3. Готовое тесто раскатайте на посыпанной мукой поверхности толщиной около 0,5 см, с помощью стакана или формы вырежьте кружочки. 

Вкусные домашние вареники с лесной черникой: делимся рецептом идеального теста

4. Выложите в кружочки начинку, примерно неполная 1 ст.л. в один. Залепите вареники, формируя их и сварите.

Вкусные домашние вареники с лесной черникой: делимся рецептом идеального теста

Подавайте со сметаной! 

Вкусные домашние вареники с лесной черникой: делимся рецептом идеального теста

