Вкусные и полезные бутерброды с сельдью и луком: рецепт идеальной закуски на каждый день

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
519
Закуска с сельдью

Сельдь – очень вкусный, полезный и ценный продукт, который лучше всего есть в виде закусок, а также добавлять в салаты, делать форшмак. Стоит отметить, что в сельди больше всего омега-3 жирных кислот. 

Полезные бутерброды

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, легких и полезных бутербродов с сельдью.

Рецепт бутербродов

Ингредиенты: 

  • сельдь заправленная зерновой горчицей и сметаной
  • листья салата
  • укроп
  • лук
  • много редиса или крем-сыра

Способ приготовления: 

1. На хлеб выложите крем-сыр, листья салата, укроп, сверху сельдь, лук маринованный.

Сельдь для блюда

Сверху можно посыпать измельченным укропом.

Готовые бутерброды

Украина

