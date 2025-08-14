Сельдь – очень вкусный, полезный и ценный продукт, который лучше всего есть в виде закусок, а также добавлять в салаты, делать форшмак. Стоит отметить, что в сельди больше всего омега-3 жирных кислот.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, легких и полезных бутербродов с сельдью.

Ингредиенты:

сельдь заправленная зерновой горчицей и сметаной

листья салата

укроп

лук

много редиса или крем-сыра

Способ приготовления:

1. На хлеб выложите крем-сыр, листья салата, укроп, сверху сельдь, лук маринованный.

Сверху можно посыпать измельченным укропом.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: