Вкусные и полезные бутерброды с сельдью и луком: рецепт идеальной закуски на каждый день
Сельдь – очень вкусный, полезный и ценный продукт, который лучше всего есть в виде закусок, а также добавлять в салаты, делать форшмак. Стоит отметить, что в сельди больше всего омега-3 жирных кислот.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, легких и полезных бутербродов с сельдью.
Ингредиенты:
- сельдь заправленная зерновой горчицей и сметаной
- листья салата
- укроп
- лук
- много редиса или крем-сыра
Способ приготовления:
1. На хлеб выложите крем-сыр, листья салата, укроп, сверху сельдь, лук маринованный.
Сверху можно посыпать измельченным укропом.
