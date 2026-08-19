Кабачок – лучший овощ для приготовления вкусных запеканок, рулетов, блинов и оладий. А также из них получатся очень вкусные, пышные маффины.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных кабачковых маффинов с ветчиной и сыром.

Ингредиенты:

200 г натертого и отжатого кбачка

2 яйца

50 г ветчины (можно заменить вареным филе, если хочется более полезного варианта)

50 г творога

60 г муки

щепотка соли

Способ приготовления:

1. Натрите кабачки, отожмите сок. Добавьте яйца, специи, муку, творог, ветчину и перемешайте.

2. Разложите массу по формам и выпекайте при 180C 20-30 минут.

Вкусно будет в горячем и холодном виде!

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