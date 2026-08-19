Вкусные кабачковые маффины с ветчиной: рецепт идеального блюда для перекуса

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
264
Рецепт вкусных кабачковых маффинов
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Кабачок – лучший овощ для приготовления вкусных запеканок, рулетов, блинов и оладий. А также из них получатся очень вкусные, пышные маффины.

Как приготовить кабачковые маффины

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных кабачковых маффинов с ветчиной и сыром. 

Ингредиенты: 

  • 200 г натертого и отжатого кбачка
  • 2 яйца
  • 50 г ветчины (можно заменить вареным филе, если хочется более полезного варианта)
  • 50 г творога
  • 60 г муки 
  • щепотка соли

Способ приготовления:

1. Натрите кабачки, отожмите сок. Добавьте яйца, специи, муку, творог, ветчину и перемешайте.

Ингредиенты для теста

2. Разложите массу по формам и выпекайте при 180C 20-30 минут.

Сколько выпекать маффины

Вкусно будет в горячем и холодном виде!

Готовые маффины

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