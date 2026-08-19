Вкусные кабачковые маффины с ветчиной: рецепт идеального блюда для перекуса
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Кабачок – лучший овощ для приготовления вкусных запеканок, рулетов, блинов и оладий. А также из них получатся очень вкусные, пышные маффины.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных кабачковых маффинов с ветчиной и сыром.
Ингредиенты:
- 200 г натертого и отжатого кбачка
- 2 яйца
- 50 г ветчины (можно заменить вареным филе, если хочется более полезного варианта)
- 50 г творога
- 60 г муки
- щепотка соли
Способ приготовления:
1. Натрите кабачки, отожмите сок. Добавьте яйца, специи, муку, творог, ветчину и перемешайте.
2. Разложите массу по формам и выпекайте при 180C 20-30 минут.
Вкусно будет в горячем и холодном виде!
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