Вкусные кабачковые оладьи с сыром: делимся легким рецептом
Кабачки – лучший летний овощ, который можно запекать, тушить, варить, а также готовить оладьи, лазанью, рагу, оладьи, делать "лодочки" с фаршем, а также супы, закуски.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и не жирных оладий, которые готовятся очень просто.
Ингредиенты:
- кабачки
- мука
- яйца
- твердый сыр
- специи
- чеснок
Способ приготовления:
1. Натрите кабачки, отожмите.
2. Добавьте муку, яйца, специи, тертый чеснок, перемешайте.
3. Пожарьте оладки.
Подавайте со сметаной!
