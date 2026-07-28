Вкусные кабачковые оладьи с сыром: делимся самым легким рецептом блюда
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Кабачковые оладьи – лучшее блюдо для сытного перекуса. Готовить их можно в классическом варианте с мукой и яйцами, а также с сыром, так будет вкуснее.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, хрустящих оладий из кабачка, с сыром моцарелла.
Ингредиенты:
- Маленькие кабачки 3 шт.
- Лук 1 шт.
- Соль, перец по вкусу
- Яйца 2 шт.
- Сметана 1 ст. л. с горкой
- Сыр моцарелла 50 г
- Мука 3-4 ст. л.
- Масло для жарки
Способ приготовления:
1. Натрите кабачки, отожмите сок. Добавьте яйца, муку, специи, лук тертый и сыр.
2. Пожарьте оладьи.
Подавайте со сметаной!
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