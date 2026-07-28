Кабачковые оладьи – лучшее блюдо для сытного перекуса. Готовить их можно в классическом варианте с мукой и яйцами, а также с сыром, так будет вкуснее.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, хрустящих оладий из кабачка, с сыром моцарелла.

Ингредиенты:

Маленькие кабачки 3 шт.

Лук 1 шт.

Соль, перец по вкусу

Яйца 2 шт.

Сметана 1 ст. л. с горкой

Сыр моцарелла 50 г

Мука 3-4 ст. л.

Масло для жарки

Способ приготовления:

1. Натрите кабачки, отожмите сок. Добавьте яйца, муку, специи, лук тертый и сыр.

2. Пожарьте оладьи.

Подавайте со сметаной!

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