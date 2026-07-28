Вкусные кабачковые оладьи с сыром: делимся самым легким рецептом блюда

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
522
Рецепт блюда
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Кабачковые оладьи – лучшее блюдо для сытного перекуса. Готовить их можно в классическом варианте с мукой и яйцами, а также с сыром, так будет вкуснее.

Вкусные кабачковые оладьи с сыром: делимся самым легким рецептом блюда

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, хрустящих оладий из кабачка, с сыром моцарелла.

Ингредиенты:

  • Маленькие кабачки 3 шт.
  • Лук 1 шт.
  • Соль, перец по вкусу
  • Яйца 2 шт.
  • Сметана 1 ст. л. с горкой
  • Сыр моцарелла 50 г
  • Мука 3-4 ст. л.
  • Масло для жарки

Способ приготовления:

1. Натрите кабачки, отожмите сок. Добавьте яйца, муку, специи, лук тертый и сыр.

Вкусные кабачковые оладьи с сыром: делимся самым легким рецептом блюда

2. Пожарьте оладьи.

Вкусные кабачковые оладьи с сыром: делимся самым легким рецептом блюда

Подавайте со сметаной!

Вкусные кабачковые оладьи с сыром: делимся самым легким рецептом блюда

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