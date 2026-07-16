Вкусные кабачковые оладьи с сыром для завтрака: делимся самым легким рецептом блюда за 10 минут

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
84
Рецепт оладок
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Кабачковые оладьи – лучшее блюдо для завтрака, перекуса, а также просто обеда. Для того, ч чтобы они были более сытными и вкусными, добавьте в основу тертый твердый сыр.

Вкусные кабачковые оладьи с сыром для завтрака: делимся самым легким рецептом блюда за 10 минут

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных кабачковых оладий с твердым сыром и зеленью.

Ингредиенты:

  • кабачок
  • яйцо
  • сыр твердый
  • мука
  • специи
  • масло
  • зелень чеснок

Способ приготовления:

1. Натрите кабачок, отожмите весь сок, добавьте тертый сыр, муку, специи, яйцо, зелень, перемешайте.

Вкусные кабачковые оладьи с сыром для завтрака: делимся самым легким рецептом блюда за 10 минут

Пожарьте оладьи и подавайте с сыром!

Вкусные кабачковые оладьи с сыром для завтрака: делимся самым легким рецептом блюда за 10 минут

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