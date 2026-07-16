Кабачковые оладьи – лучшее блюдо для завтрака, перекуса, а также просто обеда. Для того, ч чтобы они были более сытными и вкусными, добавьте в основу тертый твердый сыр.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных кабачковых оладий с твердым сыром и зеленью.

Ингредиенты:

кабачок

яйцо

сыр твердый

мука

специи

масло

зелень чеснок

Способ приготовления:

1. Натрите кабачок, отожмите весь сок, добавьте тертый сыр, муку, специи, яйцо, зелень, перемешайте.

Пожарьте оладьи и подавайте с сыром!

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