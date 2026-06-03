Вкусные кабачковые оладьи с сыром: рецепт закуски за 10 минут
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Кабачки – идеальные овощи для приготовления вкусных оладьи, салатов, закусок, запеканок. Еще их можно фаршировать, тушить, делать рагу.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных оладий из кабачков, с сыром и зеленью за 10 минут.
Ингредиенты:
- кабачки
- лук
- сыр
- специи
- мука
- яйца
Способ приготовления:
1. Натрите кабачки, отожмите сок, добавьте тертый сыр, измельченную зелень. Добавьте яйца, муку, специи.
2. Пожарьте оладьи и подавайте с соусом.
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