Вкусные кабачковые оладьи с сыром: рецепт закуски за 10 минут

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
393
Вкусные кабачковые оладьи с сыром: рецепт закуски за 10 минут
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Кабачки – идеальные овощи для приготовления вкусных оладьи, салатов, закусок, запеканок. Еще их можно фаршировать, тушить, делать рагу.

Вкусные кабачковые оладьи с сыром: рецепт закуски за 10 минут

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных оладий из кабачков, с сыром и зеленью за 10 минут.

Ингредиенты: 

  • кабачки
  • лук
  • сыр
  • специи
  • мука
  • яйца

Способ приготовления: 

1. Натрите кабачки, отожмите сок, добавьте тертый сыр, измельченную зелень. Добавьте яйца, муку, специи. 

Вкусные кабачковые оладьи с сыром: рецепт закуски за 10 минут

2. Пожарьте оладьи и подавайте с соусом.

Вкусные кабачковые оладьи с сыром: рецепт закуски за 10 минут

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