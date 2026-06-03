Кабачки – идеальные овощи для приготовления вкусных оладьи, салатов, закусок, запеканок. Еще их можно фаршировать, тушить, делать рагу.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных оладий из кабачков, с сыром и зеленью за 10 минут.

Ингредиенты:

кабачки

лук

сыр

специи

мука

яйца

Способ приготовления:

1. Натрите кабачки, отожмите сок, добавьте тертый сыр, измельченную зелень. Добавьте яйца, муку, специи.

2. Пожарьте оладьи и подавайте с соусом.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: