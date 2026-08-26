Вкусные картофельные лепешки вместо драников: готовятся очень просто

Картофельные лепешки можно приготовить, когда хочется простого домашнего блюда, не требующего долгого пребывания у плиты. Они получаются мягкими внутри, с аппетитной румяной корочкой и сырной начинкой. Такое блюдо хорошо подходит для завтрака, перекуса или быстрого ужина. Готовятся картофельные лепешки из доступных продуктов и без сложных кулинарных приемов.

Идея приготовления домашних картофельных лепешек опубликована на странице lilya.m.a в Instagram.

Ингредиенты:

картофель – 350 г отварного.

пшеничная мука – 300 г + немного для работы с тестом.

яйцо – 1 шт.

твёрдый сыр или моцарелла – 100 г для теста.

творог – 200 г для начинки.

петрушка – несколько веточек, по желанию.

разрыхлитель – 10 г

соль – 1-1,5 ч.л.

чёрный молотый перец – ½ ч.л.

масло для жарки – по мере необходимости.

Способ приготовления:

1. Отварите картофель до полной готовности. Пока он еще теплый, хорошо разомните его толкушкой до однородного пюре. Добавлять молоко или сливочное масло не нужно. Оставьте картофельную массу на несколько минут, чтобы она немного остыла.

2. Затем добавьте яйцо, измельченную петрушку и 100 г тёртого сыра. Перемешайте ингредиенты, чтобы они равномерно распределились в картофельной массе.

3. Отдельно смешайте муку с разрыхлителем, солью и черным перцем. Постепенно всыпайте сухие ингредиенты в картофель и замесите мягкое тесто. Не стоит добавлять лишнюю муку: тесто должно быть нежным и податливым.

4. Готовое тесто разделите на восемь примерно одинаковых частей и сформируйте шарики. Каждый шарик расплющите руками или слегка раскатайте. В центр положите порцию сыра для начинки, после чего соберите края теста вверх и хорошо зажмите.

5. Сформируйте из каждой заготовки шарик, а затем осторожно раскатайте его в лепешку на поверхности, присыпанной небольшим количеством муки. Делайте это аккуратно, чтобы начинка осталась внутри.

6. Разогрейте сковороду, добавьте немного масла и обжаривайте картофельные лепешки с обеих сторон до появления золотистой корочки. Лучше выбрать средний огонь, чтобы лепешки успели хорошо прогреться внутри, а поверхность не подгорела.

7. Готовые картофельные лепешки подавайте горячими. Вкуснее всего они сразу после жарки, когда корочка остается румяной, а сырная начинка внутри – мягкой. По желанию к блюду можно подать сметану, зелень или легкий соус.

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