Вкусные консервированные помидоры половинками с луком на зиму: делимся рецептом лучшей закуски
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Помидоры – идеальные овощи для приготовления вкусных и полезных салатов, закусок. Еще их можно фаршировать, делать сок, мариновать, квасить и консервировать.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных консервированных помидоров с чесноком и зеленью.
Ингредиенты (на 1-литровую банку):
- помидоры
- чеснок – несколько зубчиков
- лук – небольшой
- укроп
- лавровый лист – 1 шт.
- черный перец горошком – 10 шт.
- соль – 2 ч.л. без горки
- сахар – 2 ст.л. без горки
- уксус 9% – 1 ст.л. (или 2 ст.л. 5%)
- растительное масло – 1 ст.л.
Способ приготовления:
1. Помойте и порежьте половинками помидоры. Чеснок произвольно, выложите в банку, вместе с перцем, солью.
2. Добавить еще немного лука и укропа, после чего снова выложить слой помидоров. Добавить соль, сахар, уксус и масло прямо в банку. Залить все кипятком до верха. Поставить банки в кастрюлю с холодной водой, довести до кипения и стерилизовать 20 минут.
После стерилизации плотно закрутите крышки, переверните банки вверх дном, укутайте и оставьте до полного остывания.
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