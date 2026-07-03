Вкусные консервированные помидоры половинками с луком на зиму: делимся рецептом лучшей закуски

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,2 т.
Вкусные консервированные помидоры половинками с луком на зиму: делимся рецептом лучшей закуски
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Помидоры – идеальные овощи для приготовления вкусных и полезных салатов, закусок. Еще их можно фаршировать, делать сок, мариновать, квасить и консервировать.

Вкусные консервированные помидоры половинками с луком на зиму: делимся рецептом лучшей закуски

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных консервированных помидоров с чесноком и зеленью.

Ингредиенты (на 1-литровую банку):

  • помидоры
  • чеснок – несколько зубчиков
  • лук – небольшой
  • укроп
  • лавровый лист – 1 шт.
  • черный перец горошком – 10 шт.
  • соль – 2 ч.л. без горки
  • сахар – 2 ст.л. без горки
  • уксус 9% – 1 ст.л. (или 2 ст.л. 5%)
  • растительное масло – 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. Помойте и порежьте половинками помидоры. Чеснок произвольно, выложите в банку, вместе с перцем, солью.

Вкусные консервированные помидоры половинками с луком на зиму: делимся рецептом лучшей закуски

2. Добавить еще немного лука и укропа, после чего снова выложить слой помидоров. Добавить соль, сахар, уксус и масло прямо в банку.  Залить все кипятком до верха. Поставить банки в кастрюлю с холодной водой, довести до кипения и стерилизовать 20 минут.

Вкусные консервированные помидоры половинками с луком на зиму: делимся рецептом лучшей закуски

После стерилизации плотно закрутите крышки, переверните банки вверх дном, укутайте и оставьте до полного остывания.

Вкусные консервированные помидоры половинками с луком на зиму: делимся рецептом лучшей закуски

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