Вкусные ленивые голубцы для которых не нужно парить капусту: делимся рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
Домашние голубцы – лучшее блюдо для праздничного стола. Готовить их можно в классическом варианте, а также более быстрым способом – ленивые.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, ленивых голубцов, которые готовятся очень просто и быстро. 

Ингредиенты: 

  • рис отварной 250 г.
  • фарш 300 г.
  • лук 1 шт.
  • морковь 1 шт.
  • капуста половина
  • специи
  • соус овощно-томатный 1 уп.

Способ приготовления: 

1. К отваренному рису добавляем фарш, тушеный лук и морковь, нарезанную капусту, специи и перемешиваем.

2. Формируем голубцы и выкладываем в форму.

3. Смешайте соус с водой и поливаем сверху голубцы. Ставим в духовку на 30-40 минут при 180 С и затем по желанию посыпаем зеленью.

Подавайте со сметаной! 

