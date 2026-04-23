Домашние голубцы – лучшее блюдо для праздничного стола. Готовить их можно в классическом варианте, а также более быстрым способом – ленивые.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, ленивых голубцов, которые готовятся очень просто и быстро.

Ингредиенты:

рис отварной 250 г.

фарш 300 г.

лук 1 шт.

морковь 1 шт.

капуста половина

специи

соус овощно-томатный 1 уп.

Способ приготовления:

1. К отваренному рису добавляем фарш, тушеный лук и морковь, нарезанную капусту, специи и перемешиваем.

2. Формируем голубцы и выкладываем в форму.

3. Смешайте соус с водой и поливаем сверху голубцы. Ставим в духовку на 30-40 минут при 180 С и затем по желанию посыпаем зеленью.

Подавайте со сметаной!

