Все рецепты
Вкусные ленивые голубцы для которых не нужно парить капусту: делимся рецептом
Домашние голубцы – лучшее блюдо для праздничного стола. Готовить их можно в классическом варианте, а также более быстрым способом – ленивые.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, ленивых голубцов, которые готовятся очень просто и быстро.
Ингредиенты:
- рис отварной 250 г.
- фарш 300 г.
- лук 1 шт.
- морковь 1 шт.
- капуста половина
- специи
- соус овощно-томатный 1 уп.
Способ приготовления:
1. К отваренному рису добавляем фарш, тушеный лук и морковь, нарезанную капусту, специи и перемешиваем.
2. Формируем голубцы и выкладываем в форму.
3. Смешайте соус с водой и поливаем сверху голубцы. Ставим в духовку на 30-40 минут при 180 С и затем по желанию посыпаем зеленью.
Подавайте со сметаной!
