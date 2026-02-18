Бризоли – очень вкусное, сытное и простое в приготовлении мясное блюдо из фарша и вафель. Для яркого вкуса добавьте в фарш специи, тертый чеснок.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных бризолей с мясным фаршем, которые готовятся очень просто.

Ингредиенты:

вафли

фарш

специи

яйцо

лук

чеснок

Способ приготовления:

1. В фарш добавьте яйцо, специи, лук порезанный мелким кубиком и тертый чеснок.

2. Выложите фарш на вафли, порежьте, обмокните в яйцо, обжарьте.

Вкусно будет как в горячем, так и холодном виде!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: