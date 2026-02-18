Все рецепты
Вкусные мясные бризоли за 10 минут: делимся рецептом бюджетного блюда
Бризоли – очень вкусное, сытное и простое в приготовлении мясное блюдо из фарша и вафель. Для яркого вкуса добавьте в фарш специи, тертый чеснок.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных бризолей с мясным фаршем, которые готовятся очень просто.
Ингредиенты:
- вафли
- фарш
- специи
- яйцо
- лук
- чеснок
Способ приготовления:
1. В фарш добавьте яйцо, специи, лук порезанный мелким кубиком и тертый чеснок.
2. Выложите фарш на вафли, порежьте, обмокните в яйцо, обжарьте.
Вкусно будет как в горячем, так и холодном виде!
