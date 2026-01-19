Вкусные оладьи из яблок: самый легкий рецепт блюда, которая понравится всем

Яблоки – очень вкусный и сочный фрукт, из которого можно готовить пироги, пирожки, оладьи. Еще их можно запекать с медом, орехами.

Нутрициолог поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сочных оладий из яблок для завтрака. 

Ингредиенты: 

  • Яблоки 2 шт.
  • Цельнозерновая мука 75 г.
  • Яйцо 1 шт.
  • Разрыхлитель 1/3 ч.л.
  • Масло топленое для жарки

Способ приготовления: 

1. Яблоки очистить от кожуры, потереть на крупной терке.

2. Смешайте с яйцом и мукой, можно добавить немного соли, перемешать.

3. Жарьте на топленом масле/ГХИ до готовности.

