Яблоки – очень вкусный и сочный фрукт, из которого можно готовить пироги, пирожки, оладьи. Еще их можно запекать с медом, орехами.

Нутрициолог поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сочных оладий из яблок для завтрака.

Ингредиенты:

Яблоки 2 шт.

Цельнозерновая мука 75 г.

Яйцо 1 шт.

Разрыхлитель 1/3 ч.л.

Масло топленое для жарки

Способ приготовления:

1. Яблоки очистить от кожуры, потереть на крупной терке.

2. Смешайте с яйцом и мукой, можно добавить немного соли, перемешать.

3. Жарьте на топленом масле/ГХИ до готовности.

