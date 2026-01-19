Все рецепты
Вкусные оладьи из яблок: самый легкий рецепт блюда, которая понравится всем
Яблоки – очень вкусный и сочный фрукт, из которого можно готовить пироги, пирожки, оладьи. Еще их можно запекать с медом, орехами.
Нутрициолог поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сочных оладий из яблок для завтрака.
Ингредиенты:
- Яблоки 2 шт.
- Цельнозерновая мука 75 г.
- Яйцо 1 шт.
- Разрыхлитель 1/3 ч.л.
- Масло топленое для жарки
Способ приготовления:
1. Яблоки очистить от кожуры, потереть на крупной терке.
2. Смешайте с яйцом и мукой, можно добавить немного соли, перемешать.
3. Жарьте на топленом масле/ГХИ до готовности.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: