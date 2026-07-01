Вкусные отбивные из кабачка: делимся простым рецептом сытного блюда
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Кабачки – идеальные овощи для приготовления вкусных салатов, закусок. Еще из них получится очень вкусное рагу, соте, а также икра, блины, оладьи.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных отбивных из кабачков, с мясным фаршем.
Ингредиенты:
- фарш (+ лук + специи)
- кабачок
- мука
- яйцо
- специи
Способ приготовления:
1. Кабачки нарежьте слайсами.
2. Смажьте мясным фаршем, сверните, обмокните в яичный кляр , далее в муку и обжарьте.
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