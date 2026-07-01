Кабачки – идеальные овощи для приготовления вкусных салатов, закусок. Еще из них получится очень вкусное рагу, соте, а также икра, блины, оладьи.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных отбивных из кабачков, с мясным фаршем.

Ингредиенты:

фарш (+ лук + специи)

кабачок

мука

яйцо

специи

Способ приготовления:

1. Кабачки нарежьте слайсами.

2. Смажьте мясным фаршем, сверните, обмокните в яичный кляр , далее в муку и обжарьте.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: