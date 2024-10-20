Вкусные трайфлы "Сникерс": легкий и удобный десерт для детей и взрослых
Трайфл – это классический английский десерт, который подается на самые изысканные столы на протяжении последних четырех веков. Он готовится в стакане и может иметь разные вкусы.
Как приготовить трайфлы "Сникерс" в Instagram рассказала фудблогер с ником julia food blog ua. Этот десерт понравится как взрослым, так и детям.
Ингредиенты для бисквита (форма d 16см)
- Яйца – 4 шт
- Сахар – 140 гр
- Молоко – 80 мл
- Масло – 60 мл
- Мука – 130 гр
- Какао – 30 гр
- Разрыхлитель – 6 гр
Ингредиенты для карамели
- Сахар – 170 гр
- Сливки от 30% – 200 мл
- Вода – 45 мл
- Белый шоколад – 40 гр
Ингредиенты для крема
- Сливочный творог – 1 кг
- Жирные сливки 33% – 400 мл
- Сахарная пудра – 150 гр
- Ореховая паста – 80 гр
Ингредиенты для пропитки
- Вода – 150 мл
- Сахар – 100 гр
Способ приготовления
1. Готовим бисквит. Яйца комнатной температуры сбиваем с сахаром до пышной светлой массы в течение 6-7 мин.
2. Добавляем растительное масло и молоко. Перемешиваем на средних оборотах миксера до однородности.
3. Какао, муку и разрыхлитель просеиваем через сито. Добавляем в яичную массу в два приема.
4. Аккуратно вымешиваем тесто лопаткой в одном направлении. Далее переливаем тесто в высокую форму (не менее 10см) или в две формы поровну.
5. Выпекаем в предварительно разогретой духовке до 180 градусов около 50 мин. Две формы 25-30 минут.
6. Вынимаем бисквит(ы) из духовки и даем постоять в течение 15-20мин.
7. Далее вынимаем и ставим на решетку до полного охлаждения.
8. Заворачиваем в пищевую пленку и отправляем в холодильник минимум на 5 часов.
9. Готовим карамель. В небольшой кастрюльке с толстым дном совмещаем воду и сахар.
10. Варим сироп до легкого янтарного цвета (не помешиваем).
11. Параллельно нагреваем сливки, но не кипятим. Добавляем горячие сливки в карамель и тщательно вымешиваем венчиком.
12. Карамель переливаем через сито и добавляем соль и шоколад. Снова вымешиваем.
13. Готовим крем. Охлажденные ингредиенты взбить в кремовую текстуру.
14. Готовим пропитку. Проварить сироп три минуты после закипания и дать остыть.
15. Собираем десерт. Бисквит измельчаем в блендере до состояния крошки и выкладываем в порционные стаканы.
16. Прижимаем стаканом и выкладываем крем.
17. Выкладываем карамель по центру стакана поверх крема.
18. Сверху снова выкладываем крошку от бисквита. Утрамбовываем.
19. Выкладываем слой крема. Украшаем кусочками шоколада.
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