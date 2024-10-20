Трайфл – это классический английский десерт, который подается на самые изысканные столы на протяжении последних четырех веков. Он готовится в стакане и может иметь разные вкусы.

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Как приготовить трайфлы "Сникерс" в Instagram рассказала фудблогер с ником julia food blog ua. Этот десерт понравится как взрослым, так и детям.

Ингредиенты для бисквита (форма d 16см)

Яйца – 4 шт

Сахар – 140 гр

Молоко – 80 мл

Масло – 60 мл

Мука – 130 гр

Какао – 30 гр

Разрыхлитель – 6 гр

Ингредиенты для карамели

Сахар – 170 гр

Сливки от 30% – 200 мл

Вода – 45 мл

Белый шоколад – 40 гр

Ингредиенты для крема

Сливочный творог – 1 кг

Жирные сливки 33% – 400 мл

Сахарная пудра – 150 гр

Ореховая паста – 80 гр

Ингредиенты для пропитки

Вода – 150 мл

Сахар – 100 гр

Способ приготовления

1. Готовим бисквит. Яйца комнатной температуры сбиваем с сахаром до пышной светлой массы в течение 6-7 мин.

2. Добавляем растительное масло и молоко. Перемешиваем на средних оборотах миксера до однородности.

3. Какао, муку и разрыхлитель просеиваем через сито. Добавляем в яичную массу в два приема.

4. Аккуратно вымешиваем тесто лопаткой в одном направлении. Далее переливаем тесто в высокую форму (не менее 10см) или в две формы поровну.

5. Выпекаем в предварительно разогретой духовке до 180 градусов около 50 мин. Две формы 25-30 минут.

6. Вынимаем бисквит(ы) из духовки и даем постоять в течение 15-20мин.

7. Далее вынимаем и ставим на решетку до полного охлаждения.

8. Заворачиваем в пищевую пленку и отправляем в холодильник минимум на 5 часов.

9. Готовим карамель. В небольшой кастрюльке с толстым дном совмещаем воду и сахар.

10. Варим сироп до легкого янтарного цвета (не помешиваем).

11. Параллельно нагреваем сливки, но не кипятим. Добавляем горячие сливки в карамель и тщательно вымешиваем венчиком.

12. Карамель переливаем через сито и добавляем соль и шоколад. Снова вымешиваем.

13. Готовим крем. Охлажденные ингредиенты взбить в кремовую текстуру.

14. Готовим пропитку. Проварить сироп три минуты после закипания и дать остыть.

15. Собираем десерт. Бисквит измельчаем в блендере до состояния крошки и выкладываем в порционные стаканы.

16. Прижимаем стаканом и выкладываем крем.

17. Выкладываем карамель по центру стакана поверх крема.

18. Сверху снова выкладываем крошку от бисквита. Утрамбовываем.

19. Выкладываем слой крема. Украшаем кусочками шоколада.

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