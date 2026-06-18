Кабачки и филе – идеальное сочетание продуктов для приготовления вкусного рагу, а также закусок, салатов, соте, супов. Еще их можно вкусно запечь с овощами на гриле, потушить со сметаной и крем-сыром, а также нафаршировать.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных тушенных кабачков с филе и овощами.

Ингредиенты:

1 большое куриное филе

1 средний кабачок

помидоры черри

соль, перец, зеленый лук/чеснок

2 ст.л. сметаны 20%

Способ приготовления:

1. Филе порежьте кубиком и обжарьте до почти готовности, добавляем овощи и хорошо перемешиваем. Солим, перчим и добавляем чеснок или зеленый лук.

2. Добавляем сметану (лучше брать более жирную), перемешиваем и готовим еще 10-15 минут на небольшом огне.

Перед подачей посыпьте зеленью!

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