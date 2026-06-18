Вкусные тушеные кабачки с филе в сметанном соусе: делимся простым рецептом сытного блюда

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
81
Вкусные тушеные кабачки с филе в сметанном соусе: делимся простым рецептом сытного блюда
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Кабачки и филе – идеальное сочетание продуктов для приготовления вкусного рагу, а также закусок, салатов, соте, супов. Еще их можно вкусно запечь с овощами на гриле, потушить со сметаной и крем-сыром, а также нафаршировать.

Вкусные тушеные кабачки с филе в сметанном соусе: делимся простым рецептом сытного блюда

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных тушенных кабачков с филе и овощами.

Ингредиенты: 

  • 1 большое куриное филе
  • 1 средний кабачок
  • помидоры черри
  • соль, перец, зеленый лук/чеснок
  • 2 ст.л. сметаны 20%

Способ приготовления: 

1. Филе порежьте кубиком и обжарьте до почти готовности, добавляем овощи и хорошо перемешиваем. Солим, перчим и добавляем чеснок или зеленый лук.

Вкусные тушеные кабачки с филе в сметанном соусе: делимся простым рецептом сытного блюда

2. Добавляем сметану (лучше брать более жирную), перемешиваем и готовим еще 10-15 минут на небольшом огне.

Вкусные тушеные кабачки с филе в сметанном соусе: делимся простым рецептом сытного блюда

Перед подачей посыпьте зеленью!

Вкусные тушеные кабачки с филе в сметанном соусе: делимся простым рецептом сытного блюда

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