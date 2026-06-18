Вкусные тушеные кабачки с филе в сметанном соусе: делимся простым рецептом сытного блюда
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Кабачки и филе – идеальное сочетание продуктов для приготовления вкусного рагу, а также закусок, салатов, соте, супов. Еще их можно вкусно запечь с овощами на гриле, потушить со сметаной и крем-сыром, а также нафаршировать.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных тушенных кабачков с филе и овощами.
Ингредиенты:
- 1 большое куриное филе
- 1 средний кабачок
- помидоры черри
- соль, перец, зеленый лук/чеснок
- 2 ст.л. сметаны 20%
Способ приготовления:
1. Филе порежьте кубиком и обжарьте до почти готовности, добавляем овощи и хорошо перемешиваем. Солим, перчим и добавляем чеснок или зеленый лук.
2. Добавляем сметану (лучше брать более жирную), перемешиваем и готовим еще 10-15 минут на небольшом огне.
Перед подачей посыпьте зеленью!
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