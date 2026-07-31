Сырники – лучшее блюдо для завтрака и просто перекуса. К тому же готовить их можно как на сковороде, так и просто в духовке или аэрогриле.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, полезных сырников с шоколадом, которые готовятся всего 15 минут.

Ингредиенты:

360 г творога

2 желтка

1 ст.л. сахара, щепотка соли, ваниль

по 1 ст.л. манки и муки

+ мука для посыпки

50 г черного шоколада

Способ приготовления:

1. Разомните творог с яйцами, сахаром, добавьте муку, ванильный сахар и перемешайте.

2. Скатайте шарики, во внутрь добавьте шоколад, скатайте снова и отправьте в аэрогриль.

Выпекаем сырники при 180 градусах 15 минут!

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