Вкусные запеченные сырники с шоколадом за 15 минут: рецепт блюда в аэрогриле

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
90
Рецепт сырников
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Сырники – лучшее блюдо для завтрака и просто перекуса. К тому же готовить их можно как на сковороде, так и просто в духовке или аэрогриле. 

Запеченные сырники

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, полезных сырников с шоколадом, которые готовятся всего 15 минут.

Ингредиенты: 

  • 360 г творога
  • 2 желтка
  • 1 ст.л. сахара, щепотка соли, ваниль
  • по 1 ст.л. манки и муки
  • + мука для посыпки
  • 50 г черного шоколада

Способ приготовления: 

1. Разомните творог с яйцами, сахаром, добавьте муку, ванильный сахар и перемешайте.

Творог для блюда

2. Скатайте шарики, во внутрь добавьте шоколад, скатайте снова и отправьте в аэрогриль.

Приготовление сырников

 Выпекаем сырники при 180 градусах 15 минут!

Готовые сырники

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