Вкусные запеченные сырники с шоколадом за 15 минут: рецепт блюда в аэрогриле
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Сырники – лучшее блюдо для завтрака и просто перекуса. К тому же готовить их можно как на сковороде, так и просто в духовке или аэрогриле.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, полезных сырников с шоколадом, которые готовятся всего 15 минут.
Ингредиенты:
- 360 г творога
- 2 желтка
- 1 ст.л. сахара, щепотка соли, ваниль
- по 1 ст.л. манки и муки
- + мука для посыпки
- 50 г черного шоколада
Способ приготовления:
1. Разомните творог с яйцами, сахаром, добавьте муку, ванильный сахар и перемешайте.
2. Скатайте шарики, во внутрь добавьте шоколад, скатайте снова и отправьте в аэрогриль.
Выпекаем сырники при 180 градусах 15 минут!
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