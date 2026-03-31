Вкусные запеченные тарталетки с крабовой начинкой: делимся легким рецептом закуски для пасхального стола
Если вы хотите приготовить вкусную, легкую и быструю закуску для праздничного стола, идеальным вариантом будут тарталетки. Готовить их можно с разными начинками, вкусно будет – с крабовыми палочками.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных тарталеток с легкой крабовой начинкой.
Ингредиенты на 15 штук:
- Икорка 160 г
- крабовые палочки 250 г
- корзиночки 15 шт.
- соус терияки 1 ст.л.
- майонез 1 ст.л. (с горкой)
- сыр твердый (лучше моцарелла) 160 г
- соль по вкусу
Способ приготовления:
1. Сыр натереть на мелкую терку, крабовые палочки нарезать пополам, а затем мелко нарезать и переложить в миску. Добавить пасту с копченой семгой, майонез и соус терияки. Все перемешать.
2. Начинку выложите в корзиночки и переложите в форму.
3. Выпекайте в разогретой духовке при температуре 180 С 10 минут. Украсьте соусом терияки и луком зеленым.
