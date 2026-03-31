Вкусные запеченные тарталетки с крабовой начинкой: делимся легким рецептом закуски для пасхального стола

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,5 т.
Вкусные запеченные тарталетки с крабовой начинкой: делимся легким рецептом закуски для пасхального стола

Если вы хотите приготовить вкусную, легкую и быструю закуску для праздничного стола, идеальным вариантом будут тарталетки. Готовить их можно с разными начинками, вкусно будет – с крабовыми палочками.

Вкусные запеченные тарталетки с крабовой начинкой: делимся легким рецептом закуски для пасхального стола

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных тарталеток с легкой крабовой начинкой.

Ингредиенты на 15 штук:

  • Икорка 160 г
  • крабовые палочки 250 г
  • корзиночки 15 шт.
  • соус терияки 1 ст.л.
  • майонез 1 ст.л. (с горкой)
  • сыр твердый (лучше моцарелла) 160 г
  • соль по вкусу

Способ приготовления:

1. Сыр натереть на мелкую терку, крабовые палочки нарезать пополам, а затем мелко нарезать и переложить в миску. Добавить пасту с копченой семгой, майонез и соус терияки. Все перемешать.

Вкусные запеченные тарталетки с крабовой начинкой: делимся легким рецептом закуски для пасхального стола

2. Начинку выложите в корзиночки и переложите в форму.

Вкусные запеченные тарталетки с крабовой начинкой: делимся легким рецептом закуски для пасхального стола

3. Выпекайте в разогретой духовке при температуре 180 С 10 минут. Украсьте соусом терияки и луком зеленым.

Вкусные запеченные тарталетки с крабовой начинкой: делимся легким рецептом закуски для пасхального стола

