Если вы хотите приготовить вкусную, легкую и быструю закуску для праздничного стола, идеальным вариантом будут тарталетки. Готовить их можно с разными начинками, вкусно будет – с крабовыми палочками.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных тарталеток с легкой крабовой начинкой.

Ингредиенты на 15 штук:

Икорка 160 г

крабовые палочки 250 г

корзиночки 15 шт.

соус терияки 1 ст.л.

майонез 1 ст.л. (с горкой)

сыр твердый (лучше моцарелла) 160 г

соль по вкусу

Способ приготовления:

1. Сыр натереть на мелкую терку, крабовые палочки нарезать пополам, а затем мелко нарезать и переложить в миску. Добавить пасту с копченой семгой, майонез и соус терияки. Все перемешать.

2. Начинку выложите в корзиночки и переложите в форму.

3. Выпекайте в разогретой духовке при температуре 180 С 10 минут. Украсьте соусом терияки и луком зеленым.

