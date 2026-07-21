Вкусный белковый десерт из творога: делимся лучшим рецептом
1 минута
1,6 т.
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Творог – идеальная основа для вкусных запеканок, пирогов, а также сырников, намазок, вареников, пудингов. Еще из него получатся очень вкусные и сочные хачапури.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого в приготовлении десерта из творога.
Ингредиенты: (на 3 порции)
- Творог 400 г
- Какао 4 ст. л.
- Молоко 50 мл
- Подсластитель по вкусу
- Шоколад 50 г
Для глазури:
- Сметана 2 ст. л.
- Какао 1 ст. л.
- Подсластитель по вкусу
Способ приготовления:
1. Творог, какао, молоко и подсластитель взбить до кремообразной однородной консистенции.
2. Шоколад растопить (в микроволновке или на водяной бане) и добавить к творожной массе. Снова взбить до гладкой консистенции.
3. Разложить десерт по порционным емкостям и полейте глазурью. Украсьте ягодами!
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