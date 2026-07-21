Творог – идеальная основа для вкусных запеканок, пирогов, а также сырников, намазок, вареников, пудингов. Еще из него получатся очень вкусные и сочные хачапури.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого в приготовлении десерта из творога.

Ингредиенты: (на 3 порции)

Творог 400 г

Какао 4 ст. л.

Молоко 50 мл

Подсластитель по вкусу

Шоколад 50 г

Для глазури:

Сметана 2 ст. л.

Какао 1 ст. л.

Подсластитель по вкусу

Способ приготовления:

1. Творог, какао, молоко и подсластитель взбить до кремообразной однородной консистенции.

2. Шоколад растопить (в микроволновке или на водяной бане) и добавить к творожной массе. Снова взбить до гладкой консистенции.

3. Разложить десерт по порционным емкостям и полейте глазурью. Украсьте ягодами!

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