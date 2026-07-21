Вкусный белковый десерт из творога: делимся лучшим рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,6 т.
Рецепт десерта
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Творог – идеальная основа для вкусных запеканок, пирогов, а также сырников, намазок, вареников, пудингов. Еще из него получатся очень вкусные и сочные хачапури.

Вкусный белковый десерт из творога: делимся лучшим рецептом

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого в приготовлении десерта из творога. 

Ингредиенты: (на 3 порции)

  • Творог 400 г
  • Какао 4 ст. л.
  • Молоко 50 мл
  • Подсластитель по вкусу
  • Шоколад 50 г

Для глазури:

  • Сметана 2 ст. л.
  • Какао 1 ст. л.
  • Подсластитель по вкусу

Способ приготовления: 

1. Творог, какао, молоко и подсластитель взбить до кремообразной однородной консистенции.

Вкусный белковый десерт из творога: делимся лучшим рецептом

2. Шоколад растопить (в микроволновке или на водяной бане) и добавить к творожной массе. Снова взбить до гладкой консистенции.

Вкусный белковый десерт из творога: делимся лучшим рецептом

3. Разложить десерт по порционным емкостям и полейте глазурью. Украсьте ягодами! 

Вкусный белковый десерт из творога: делимся лучшим рецептом

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