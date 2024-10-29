Вкусный десерт без выпечки и теста за 5 минут: понадобится печенье, йогурт и фрукты

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт десерта

Если вы хотите очень быстро приготовить очень вкусный, бюджетный десерт без выпечки и теста, тогда для основы используйте простое печенье. Вместо крема можно использовать сгущенку, йогурт. А украсить десерт лучше всего свежими фруктами, ягодами, шоколадом.

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Десерт из печенья

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного десерта из печенья, с йогуртом, бананами и ягодами.

Рецепт десерта

Ингредиенты:

  • Йогурт – 750 г
  • Печенье кофе – 300 г
  • Бананы – 2 шт.
  • Апельсины – 2 шт.
  • Ягоды для украшения

Способ приготовления:

1. Печенье перебейте блендером, фрукты нарежьте на кусочки.

Печенье для десерта

2. Выложите в стакан сначала печенье, далее йогурт и фрукты, и так поочередно.

Приготовление десерта

3. Оставьте в холодильнике на 1 час.

Готовый десерт

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