Десерт из печенья

Если вы хотите очень быстро приготовить очень вкусный, бюджетный десерт без выпечки и теста, тогда для основы используйте простое печенье. Вместо крема можно использовать сгущенку, йогурт. А украсить десерт лучше всего свежими фруктами, ягодами, шоколадом.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного десерта из печенья, с йогуртом, бананами и ягодами.

Ингредиенты:

Йогурт – 750 г

Печенье кофе – 300 г

Бананы – 2 шт.

Апельсины – 2 шт.

Ягоды для украшения

Способ приготовления:

1. Печенье перебейте блендером, фрукты нарежьте на кусочки.

2. Выложите в стакан сначала печенье, далее йогурт и фрукты, и так поочередно.

3. Оставьте в холодильнике на 1 час.

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