Вкусный домашний плавленный сыр без грамма химии: делимся лучшим рецептом

Плавленный сыр – вкусная закуска, которую можно приготовить очень просто и в домашних условиях, и так вы точно будете уверены в его безопасности. Для этого вам понадобится творог, сметана, масло.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, а главное – безопасного домашнего плавленного сыра.

Ингредиенты:

творог (жирность 5-9 %) 500 г

яйца 2 шт.

растопленное масло (жирность 82%) 100 г

соль 1 ч.л.

лимонная кислота 1/3 ч.л.

сода 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. К творогу добавьте яйца, соду, соль и лимонную кислоту. Взбейте все блендером, добавьте растопленное сливочное масло и снова взбейте.

2. В кастрюлю с толстым дном выложите творог и поставьте на плиту, проваривайте примерно 5-7 минут, постоянно помешивая.

3. Взбейте плавленый сыр до однородности и добавьте измельченную колбаску, перемешайте, перелейте в подходящую посуду.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: