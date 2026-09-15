Вкусный домашний плавленный сыр без грамма химии: делимся лучшим рецептом
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Плавленный сыр – вкусная закуска, которую можно приготовить очень просто и в домашних условиях, и так вы точно будете уверены в его безопасности. Для этого вам понадобится творог, сметана, масло.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, а главное – безопасного домашнего плавленного сыра.
Ингредиенты:
- творог (жирность 5-9 %) 500 г
- яйца 2 шт.
- растопленное масло (жирность 82%) 100 г
- соль 1 ч.л.
- лимонная кислота 1/3 ч.л.
- сода 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. К творогу добавьте яйца, соду, соль и лимонную кислоту. Взбейте все блендером, добавьте растопленное сливочное масло и снова взбейте.
2. В кастрюлю с толстым дном выложите творог и поставьте на плиту, проваривайте примерно 5-7 минут, постоянно помешивая.
3. Взбейте плавленый сыр до однородности и добавьте измельченную колбаску, перемешайте, перелейте в подходящую посуду.
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