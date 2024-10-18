Сегодня предлагаем вам приготовить, а затем насладиться вкусом невероятного десерта. Это отличная альтернатива дубайскому шоколаду, который так нравится всем.

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Как приготовить домашний недубайский шоколад, в Instagram рассказала фудблогер с ником vitalina_mkrtchian. Как оказалось, это очень простой рецепт, а в состав входит только 3 ингредиента.

Ингредиенты

Кукурузные хлопья – 90 гр

Сливочное масло – 120 гр

Сахар – 120 гр

Способ приготовления

1. Добавьте кукурузные хлопья в большую термостойкую миску и отложите в сторону.

2. Добавьте масло, сахар и 1 ч. ложку морской соли в сотейнике и поставьте на средний огонь.

3. Готовим 1-2 минуты, помешивая, пока масло не растопится.

4. Доводим до кипения и готовим еще 1-2 минуты на малом огне, пока сахар полностью растопится.

5. Снять с огня и незамедлительно залить смесь на кукурузные хлопья. Смешивать, пока хорошо не соединится.

6. Выложите смесь на подготовленный противень для выпечки и разложите равномерным слоем.

7. Выпекать духовку 10-15 минут, пока она не станет золотисто-коричневой или карамелизированной.

8. Отложите, чтобы полностью остыло, прежде чем разорваться на кусочки. Можно отправить в холодильник.

9. Растопите шоколад, который больше всего любите и обмокните их в шоколад.

10. Можно присыпать солью для лучшего вкуса.

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