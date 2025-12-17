Вкусный фаршированный картофель на обед в духовке: делимся сытным рецептом
Картофель – универсальный продукт, который всегда под рукой. Поэтому именно этот овощ можно использовать для приготовления вкусного и сытного обеда. Для этого добавьте внутрь вкусную сырную начинку и оберните картофелины беконом для сочности – получится очень вкусно.
Идея приготовления запеченного фаршированного картофеля на обед опубликована на странице фудблогера an.cookbook в Instagram.
Ингредиенты:
- картофель – 8 шт.
- сметана – 4 ст.л.
- сыр – 100 г
- зелень
- чеснок
- соль
- бекон – 8-10 шт.
Способ приготовления:
1. Картофель отварить в мундире.
2. Отдельно соединить сметану, натертый сыр, зелень чеснок и соль.
3. Далее взять отваренный картофель в мундире, отрезать снизу для устойчивости.
4. Также срезать сверху и вынуть с помощью ложки серединку.
5. Каждую картофелину начинить сырной начинкой,
6. Завернуть в бекон и закрепить зубочисткой.
7. Поставить запекаться на 15 минут при температуре 200 градусах и можно кушать.
