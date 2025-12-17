Картофель – универсальный продукт, который всегда под рукой. Поэтому именно этот овощ можно использовать для приготовления вкусного и сытного обеда. Для этого добавьте внутрь вкусную сырную начинку и оберните картофелины беконом для сочности – получится очень вкусно.

Идея приготовления запеченного фаршированного картофеля на обед опубликована на странице фудблогера an.cookbook в Instagram.

Ингредиенты:

картофель – 8 шт.

сметана – 4 ст.л.

сыр – 100 г

зелень

чеснок

соль

бекон – 8-10 шт.

Способ приготовления:

1. Картофель отварить в мундире.

2. Отдельно соединить сметану, натертый сыр, зелень чеснок и соль.

3. Далее взять отваренный картофель в мундире, отрезать снизу для устойчивости.

4. Также срезать сверху и вынуть с помощью ложки серединку.

5. Каждую картофелину начинить сырной начинкой,

6. Завернуть в бекон и закрепить зубочисткой.

7. Поставить запекаться на 15 минут при температуре 200 градусах и можно кушать.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: