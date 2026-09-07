Вкусный фаршированный перец для ужина: рецепт домашнего блюда

Ирина Мельниченко
Кулинария
2 минуты
342
Рецепт перца
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Фаршированный перец – очень вкусное, сытное и простое блюдо для обеда и ужина. Готовить их можно как с рисовой начинкой, так и с булгуром.

Сочный фаршированный перец

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного фаршированного перца, с сметанным соусом.

Ингредиенты:

  • рис – 250 г
  • перец – 8 шт.
  • фарш, у меня домашний – 1 кг
  • растительное масло – 2-3 ст. л.
  • лук – 2 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • соль – 1,5 ч. л.
  • перец – по вкусу
  • паприка – 1 ч. л.

Для соуса:

  • протертые томаты – 500-600 г
  • сметана тоже из магазина – 200 г
  • вода/бульон – 300-400 мл
  • томатная паста – 1 ст. л.
  • соль – по вкусу
  • сахар – 1 ч.л.
  • лавровый лист – 1 шт.

Способ приготовления:

1. Промыть рис и отварить в подсоленной воде до полуготовности. Слить воду и остудить.

2. Обжарить на растительном масле мелко нарезанный лук до мягкости, затем добавить натертую морковь и готовить еще 5 минут.

Приготовление блюда

3. Смешать фарш, рис, зажарку, специи. Чтобы начинка получилась особенно сочной, можно добавить 100-150 мл воды или бульона.

Соус для блюда

4. У перцев срезать верхушки, удалить семена и перегородки. Наполнить фаршем. Верхушки можно вернуть на место в качестве "крышечек". Для заливки смешать все ингредиенты. Поставить перцы вертикально в большую кастрюлю или глубокую форму. Залить соусом примерно до половины высоты перцев. На плите: довести до кипения, накрыть крышкой и тушить 45–55 мин. на маленьком огне. Или в духовке: при 180 °C примерно 60 мин. под крышкой/фольгой, затем снять фольгу и запекать еще 10-15 минут.

Готовое блюдо

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