Вкусный фаршированный перец для ужина: рецепт домашнего блюда
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Фаршированный перец – очень вкусное, сытное и простое блюдо для обеда и ужина. Готовить их можно как с рисовой начинкой, так и с булгуром.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного фаршированного перца, с сметанным соусом.
Ингредиенты:
- рис – 250 г
- перец – 8 шт.
- фарш, у меня домашний – 1 кг
- растительное масло – 2-3 ст. л.
- лук – 2 шт.
- морковь – 1 шт.
- соль – 1,5 ч. л.
- перец – по вкусу
- паприка – 1 ч. л.
Для соуса:
- протертые томаты – 500-600 г
- сметана тоже из магазина – 200 г
- вода/бульон – 300-400 мл
- томатная паста – 1 ст. л.
- соль – по вкусу
- сахар – 1 ч.л.
- лавровый лист – 1 шт.
Способ приготовления:
1. Промыть рис и отварить в подсоленной воде до полуготовности. Слить воду и остудить.
2. Обжарить на растительном масле мелко нарезанный лук до мягкости, затем добавить натертую морковь и готовить еще 5 минут.
3. Смешать фарш, рис, зажарку, специи. Чтобы начинка получилась особенно сочной, можно добавить 100-150 мл воды или бульона.
4. У перцев срезать верхушки, удалить семена и перегородки. Наполнить фаршем. Верхушки можно вернуть на место в качестве "крышечек". Для заливки смешать все ингредиенты. Поставить перцы вертикально в большую кастрюлю или глубокую форму. Залить соусом примерно до половины высоты перцев. На плите: довести до кипения, накрыть крышкой и тушить 45–55 мин. на маленьком огне. Или в духовке: при 180 °C примерно 60 мин. под крышкой/фольгой, затем снять фольгу и запекать еще 10-15 минут.
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