Вкусный и сытный салат "Чизбергер" для обеда и ужина: рецепт от кулинара
Если вы хотите приготовить вкусный и сытный салат, идеально для этого подойдет листья салата, а также для более сытного варианта можно добавит яйца, сыр, мясо, морепродукты.
Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного салата "Чизбургер" с зеленью, котлетой для бургера и соусом.
Ингредиенты:
- котлеты для бургера 2 шт.
- микс салата, или айсберг 100 г
- томаты черри 200 г
- маринованные огурцы 150 г
- сыр чеддер 200 г
- синий лук 1/2 шт (кольцами
Соус:
- майонез 2 ст. л. ( можете заменить на йогурт)
- кетчуп 1 ст. л.
- горчица 1/2 ч. л.
- сухой чеснок, перец
Способ приготовления:
1. Обжарьте котлетки 2,5-3 минут с каждой стороны, чтобы расплавить сыр на котлете.
2. Соус: смешайте все ингредиенты для соуса.
3. Салат порвите, добавьте овощи, сыр и теплое мясо. Положите все ингредиенты на блюдо, добавьте соус, перемешайте и можно есть!
