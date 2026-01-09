Вкусный и сытный салат "Чизбергер" для обеда и ужина: рецепт от кулинара

Рецепт салата

Если вы хотите приготовить вкусный и сытный салат, идеально для этого подойдет листья салата, а также для более сытного варианта можно добавит яйца, сыр, мясо, морепродукты.

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного салата "Чизбургер" с зеленью, котлетой для бургера и соусом.

Ингредиенты:

  • котлеты для бургера 2 шт.
  • микс салата, или айсберг 100 г
  • томаты черри 200 г
  • маринованные огурцы 150 г
  • сыр чеддер 200 г
  • синий лук 1/2 шт (кольцами

Соус:

  • майонез 2 ст. л. ( можете заменить на йогурт)
  • кетчуп 1 ст. л.
  • горчица 1/2 ч. л.
  • сухой чеснок, перец

Способ приготовления:

1. Обжарьте котлетки 2,5-3 минут с каждой стороны, чтобы расплавить сыр на котлете.

2. Соус: смешайте все ингредиенты для соуса.

3. Салат порвите, добавьте овощи, сыр и теплое мясо. Положите все ингредиенты на блюдо, добавьте соус, перемешайте и можно есть!

