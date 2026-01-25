Вкусный крабовый салат с корейской морковью: блюдо на каждый день и для праздничного стола

Привычный крабовый салат можно сделать значительно вкуснее. Для этого добавьте к блюду сочную корейскую морковь. Она сделает салат по-особенному пикантным.

Идея приготовления крабового салата с корейской морковью опубликована на странице фудблогера mil alexx в Instagram.

Ингредиенты:

  • крабовые палочки – 200 г
  • морковь по-корейски – 150 г
  • 3 вареных яйца
  • сырок плавленый – 1 шт.
  • майонез (салатный) – 40 г
  • соль, перец

Способ приготовления:

1. Отваренные яйца нарезать на кубики.

2. Добавить к корейской моркови.

3. Добавить мелко нарезанные крабовые палочки.

4. Натереть на крупной терке плавленый сырок.

5. Заправить майонезом.

6. Добавить соль и перец.

7. Хорошо перемешать.

