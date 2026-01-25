Все рецепты
Вкусный крабовый салат с корейской морковью: блюдо на каждый день и для праздничного стола
Привычный крабовый салат можно сделать значительно вкуснее. Для этого добавьте к блюду сочную корейскую морковь. Она сделает салат по-особенному пикантным.
Идея приготовления крабового салата с корейской морковью опубликована на странице фудблогера mil alexx в Instagram.
Ингредиенты:
- крабовые палочки – 200 г
- морковь по-корейски – 150 г
- 3 вареных яйца
- сырок плавленый – 1 шт.
- майонез (салатный) – 40 г
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Отваренные яйца нарезать на кубики.
2. Добавить к корейской моркови.
3. Добавить мелко нарезанные крабовые палочки.
4. Натереть на крупной терке плавленый сырок.
5. Заправить майонезом.
6. Добавить соль и перец.
7. Хорошо перемешать.
